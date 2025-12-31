4星座最難忘懷初戀白月光　巨蟹收藏信物　白羊銘記第一次心跳

你還記得你的初戀情人嗎？當你聽見有關初戀的歌曲旋律，心中浮現的是誰的臉孔？當然了，不是每個人都能與初戀情人有結果，但是對以下這幾個星座來說，初戀有著非常特別的意義，會令他們一輩子珍惜。



現在就帶大家來看看，哪些星座有這種特性？

4星座始終放不下初戀（《我的青春》劇照；01製圖）

4個星座對初戀情人有特別感情，讓他們放不下（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

牡羊座｜白羊座：難忘的初體驗

對於牡羊座而言，初戀給予了他們最多的「初體驗」。第一次心跳加速，第一次感到悸動，第一次想要擁一個人入懷……情竇初開的牡羊座，第一次面對愛情的經驗必然是橫衝直撞，愛如潮水。他們全心全意、毫無保留的為那個人付出，他們在這段愛裡成長的最多、最快。

他們與初戀情人共同經歷了許多人生初體驗；他們學到了如何去愛一個人，也學到了如何自愛。那些愛過、瘋過、傷過的日子，讓牡羊座無法輕易忘懷。

金牛座：無法釋懷的遺憾

想起初戀，金牛座最主要的感覺，其實是對當初那段感情「無疾而終」的耿耿於懷。曾經真心付出，最後卻無奈分開。在回憶初戀的時候，金牛座總是把目光停留在那些未完成的遺憾，比如當時自己太不懂事，說了很多氣話；當時不夠有勇氣，輕易就放手；又或者說好要一起去做某件事，卻沒能完成就分手了……

這些過往的回憶，伴隨著未被滿足的願望或需求，在金牛座的心裡埋下一根刺。念念不忘的並非是愛意，或許是還欠那段時光一個正式的告別吧！

巨蟹座：依舊溫暖的美好

巨蟹座是一個細節收藏家，他們在回憶一段過往的時候，是比任何人都要細心的。最美的不是下雨天，而是與你一起躲過雨的屋簷。那些甜蜜的點滴，都被他們收藏在內心的角落，美好到捨不得觸碰。他們甚至可能還保留著當時的信件和禮物，一首與初戀情人共同喜歡的歌，都會讓他們浮想聯翩。

那些過往的美好時光，是他們認真愛過與被愛的證據。年紀漸長，當他們經歷失落和孤單時，重溫這些記憶，仍然能夠感到一股暖流湧上心頭。

雙魚座：回不去的天真

與其說雙魚座難以忘懷初戀，不如說他們忘懷不了當初那個笨拙單純的自己。不知道怎麼表達愛意，也不知道怎麼對戀人好。懵懵懂懂的情竇初開，只談喜不喜歡，沒有太多複雜的想法，也不需要像現在這樣需要考慮現實因素，喜歡哪裡需要理由呢？

「長大」對雙魚座而言太累了。他們覺得現在的自己不可愛了，世界也不可愛了。所以，回憶起初戀，他們會給那段時光加上一個濾鏡。雖然很傻，但是傻得很天真。那些天真的時光，正因為一去不復返，更顯得彌足珍貴。

人在回憶過去的時候，似乎更容易記得美好的事情，把回憶浪漫化。大概就是因為這樣，初戀才會成為所有經歷中最美好的事吧！

同場加映：4大星座女最受年下男歡迎 巨蟹女溫柔又善於照顧 易談姐弟戀（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

【姓名合盤】他是你的靈魂伴侶？兩人有未來？

他曾後悔分手？翻牌直視你們的復合結局

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】