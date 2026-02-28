5星座愛搞曖昧把你當備胎　天秤優柔寡斷　這星座關心超朋友界限

大家有沒有感覺到，現代越來越多人喜歡沉浸在曖昧階段中，不喜歡談真正的戀愛？畢竟朦朧的甜蜜特別美好，又可以隨時抽身離開。



今天來為大家盤點特別喜歡搞曖昧的星座，並說明一下他們的小手段，如果你遇上了，可要當心啊！

5星座喜歡搞曖昧唔拍拖

5星座搞曖昧手段（《二十五，二十一》劇照；01製圖）

TOP 5：天秤座

或許搞曖昧不是天秤座的本意，但確實不少天秤座都在搞曖昧，誰叫他們就是這麼優柔寡斷呢？說起原因，主要是天秤座在選擇戀愛對象時，很容易覺得「雖然還不錯，但是少了點甚麼」，導致他們的戀愛考察期很長。

於是天秤座會一直愛找對方聊天、談心事、一起出遊吃飯，卻總是不確定兩人的關係，繼續觀察對方。偏偏他們又像朵交際花，每個朋友帶來的新朋友都得認識一輪，讓他們內心的備選清單「落落長」，到底要選誰呢？時間一長，天秤座又更猶豫了。

TOP 4：雙子座

在幾個變動的風象星座之中，雙子是善變的代表者。彷彿內建了兩套思路系統，可以在理性與感性的世界中任意切換。他們不受曖昧關係束縛，能永遠保持好奇心，樂於與對方分享他們的所見所聞與感想。這樣做，一方面是喜歡分享，一方面也想找到知音。

然而，熱絡的訊息往來，往往讓對方誤以為自己已經和雙子座陷入曖昧，可是在雙子座眼中，這些只是對一般朋友會有的舉動。不少人因此而心碎，也難怪各大星座的花心排行榜裏，總是少不了雙子座啊！

TOP 3：巨蟹座

雖然並沒有確認感情關係，但是巨蟹座對一個人的關心程度，會遠遠超過一個普通朋友的界限。他會記得你的生日；在陌生人較多的場合會主動幫你緩解尷尬；會體貼的噓寒問暖。這些行為都會讓人誤以為自己受到了巨蟹座的特殊對待。

但如果巨蟹座沒有做出更進一步的實際舉動或者表明心聲時，你最好不要輕舉妄動，誤以為他對你有意思。因為他們究竟只是「人好」而關心你，還是其實他們就是喜歡處處留情呢？這個問題還得好好研究呢！

TOP 2：獅子座

獅子座是個很會公然享受曖昧快感的星座，因為看到對方的情緒起伏，會讓他們很有成就感。這種快感到達一個程度的時候，他們的言語和肢體動作都會變得很誇張。

曖昧中的獅子座，總是喜歡把「我罩你」、「一定幫你」這些話掛在嘴邊，還會不經意拉手、搭肩或是打打鬧鬧，的確會讓人不自覺心動。但當征服的快感消失，他們的「愛」或許也會隨之消散。

TOP 1：雙魚座

不同類型的雙魚座，曖昧的出發點各不相同。有的雙魚需要在一個或多個曖昧對象身上，尋求被愛與陪伴的感覺；有的雙魚單身久了，想要自己製造浪漫，讓生活多些趣味；也有的雙魚座純粹是來者不拒或是不忍心拒絕，就與對方一直處在曖昧階段。

那為甚麼不直接談戀愛，非要搞曖昧呢？因為那種說不清道不明的朦朧感，比談戀愛更甜。雙魚座太清楚自己陷入一段感情時有多狼狽，因此很害怕全心付出投入後，發現對方只是逢場作戲。與其越陷越深，不如淺嘗輒止，這種「症狀」或許要遇上了對的人才能解。

雖然被曖昧的對方多所委屈，不過也要體諒這些星座，遇上一個好對象，難免會患得患失，不知道自己與對方是否有緣份。

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】