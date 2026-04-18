3星座嫉妒心強超愛吃醋沒完沒了　天蠍記仇小本本新醋舊醋一起吃

有句話說「陪伴是最長情的告白，吃醋是最明顯的表白」大家認同嗎？其實每個戀愛中、單戀中的人幾乎都有過這種經歷，看著自己心儀的對象和其他人特別親近，心頭難免泛酸泛苦，沒錯，這就是「吃醋」的表現。



透過星座來解析，哪些星座不僅愛吃醋，而且一開始吃醋就沒完沒了，簡直是講都講不聽！趕快看你的另一半上榜了沒？

3星座嫉妒心強愛吃醋的表現（《現在撥打的電話》劇照；01製圖）

3個星座嫉妒心強超愛吃醋，如何應對他們的吃醋表現（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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巨蟹座：佯裝堅強

巨蟹座的感性是出了名的，一旦吃醋，那他的世界就像天塌了一般，佯裝堅強，忍住眼淚說「我沒事，我可以」，轉身就躲到角落裏默默傷心，內心上演著一幕幕虐心的背叛大戲，彷彿自己就是那悲情的主角。

此時你去哄他，稍有不慎說錯話，那更是雪上加霜。不能怪他們氣度小，他只是想要得到你更多的關注。此時你要靜下心來多花點時間給予陪伴，口頭安慰還不夠，用行動告訴他「你最重要」慢慢讓他破涕為笑，才不至於讓感情留下裂痕。

獅子座：一觸即炸

明明吃醋還死不承認的那個，絕對就是獅子座無疑了，而且他們還不認為自己在吃醋，簡直是「死要面子活受罪」的真人版教科書。而且獅子座一旦吃起醋來，通常會有一段暴風雨前的寧靜，變得跟陌生人一樣客氣，然後話語中帶有些許諷刺的意味。

一旦感覺到這種情況，聰明的你就要趕快躲開颱風尾了，最嚴重的情況就是當場失控。而這時你可千萬不能與獅子座正面迎擊，因為受傷的絕對是你。等到他發洩完，稍微冷靜下來，這時你一定要向他堅定地表明立場喔！

天蠍座：天理難容

對於佔有慾特別強的天蠍座來說，不是在吃醋，就是在去吃醋的路上，不管青梅竹馬、朋友同事還是點頭之交，都是他大吃飛醋的對象。就算你只是多誇了別人幾句，他也會在心裏默默吃味，懷疑你是否變心了？真是天理難容啊！

天蠍座不一定很會記帳，但記仇肯定是專業級的，在他們心中的小本本裏，幾乎能把另一半備受懷疑的行為統統記下來，上次是私下傳訊息、這次居然還拍合照……所以說千萬不要讓他們吃醋了，不然搞不好還會新醋舊醋一起吃，可就難以收拾了。

話說醋味是愛情的調劑，沒有它，再甜的感情也會膩，適當吃醋其實是種小情趣，但遇到另一半吃醋，一定要積極應對，不能讓對方把委屈都憋在心裏，最後像核彈一樣地爆發出來，畢竟他也是因為太在乎你才會吃醋的啊！

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