婚禮籌備｜婚展應該點行？新手備婚攻略：婚展注意事項、入手好物

【婚禮籌備/婚展攻略】對於正規劃步入新人生階段的準新人而言， 籌備婚禮要準備的事項可不少，從婚禮規模、風格形式到當中的選物，每個決定都需要一定精神與心力，單靠網上資料又可能會分析疲勞。至於不時有人分享的婚展，到底又應該如何行逛才能正中下懷，入手心水或驚喜呢？



婚展是甚麼？

婚展主要分為兩大類別，分別是酒店不定期舉辦的婚宴巡禮，另一種便是會展大型婚展。兩款婚展都是集多項婚禮服務於一地，大家可以即場貨比三家，由婚禮攝影、婚禮佈置、婚紗禮服到回禮好物都可親身體驗。另外現場亦會有不同的互動、工作坊體驗，以及限時會場驚喜，既能節省時間，同時又能滿足貨比三家的求知慾。

大家除了為價錢作為首選，樣式風格亦同樣重要，眾多項目中，特別推薦可以多留意婚紗禮服、婚禮策劃，或回禮餅卡、禮物。

婚展行逛攻略（freepik）

婚展行逛攻略

無論你是備婚新手，或是已經在備婚路上堅持拼搏的準新人，每次行逛婚展都可以根據自己的備婚階段，安排大概流程與節奏，每次只鎖定1至2項重點項目，這樣才能精準解決需求！

行逛婚展攻略｜流程1. 先明確定立自己的「目標」與預算



以大型會展婚展作例子，大會展區往往有八到十個區域，如果想一天內解決所有婚禮需求，很容易會走馬看花，甚至下錯決定。每次確立目標前，大家可以額外尋找一些參考圖或例子，這樣才能更有效率地對應需求。

行逛婚展攻略｜流程2. 提前網上篩選



婚展開始前，場地的社交媒體或網頁，通常會有相應的活動預熱或介紹，大家可以根據介紹以及作品圖，預先排序自己心水商家。如果不太確定心儀目標，亦可以預先瞭解商家的網上風評，掌握情況。

行逛婚展攻略｜流程3. 提前查詢報價



婚展現場資訊泛濫，加上擠逼人潮，除了影響心情，更會影響判斷能力。大家可以預先網上拿取報價單，提前獲取報價或許比實際面對面花力氣，不過成果則相當實用。

這樣既可以分析市場行情，讓預算控制更為精準，如果大家有時間的話，更可以借助AI打造一份清晰的對比表格，即時比較會場與坊間、限時優惠的幅度，談價亦更加心裡有數，讓你保持「人間清醒」！

行逛婚展建議先定設自己的SOP流程（freepik）

婚展注意事項

在短時間中要下決定確實不容易，除了攜伴（友人、家人或另一半）出席，出席前亦可以準備一些冷靜問題，在下決策前給予自己思考空間，保持耐心、冷靜，才能不致情緒影響決策。

行逛婚展的注意事項（freepik）

婚展注意事項｜注意隱藏式收費



婚展上不時會有限時的會場優惠，雖然價錢會較平常優惠，但套餐服務或內容亦可能隨之有所調整，每項服務亦可能有級數之分，容易令人有現實與想像中的落差感。大家問價時，建議多詢問店家，例如優惠與日常的分別、有否升級服務，或隱藏收費等。

婚展注意事項｜注意宣傳與現實、條款細項



大型的婚禮商戶普遍有數個團隊，每隊團隊的價錢與風格略異，如果大家被招徠或宣傳的照片所吸引，可注意參考作品與實際成品或者存有出入。為免有落差，建議大家先查詢清楚條款細項、負責職員的資料，簽約時盡量以書面清晰記錄，以免日後分歧造成投訴，或不好的體驗。