2026上半年酒店婚嫁諮詢日攻略：時間/地點/會場優惠｜持續更新

【結婚流程/婚禮籌備2026】結婚作為人生大事之一，當然不能草草了事！雖然近年的婚禮趨勢從簡，輕婚禮或半日婚禮看似輕鬆，其實當中所需的細節亦不少，準新人們想減省籌備婚禮的煩惱，最方便當然是交負於專業人士！想一次過收集婚禮靈感，與實用婚禮資訊的話，十分建議大家抽空行逛婚展，讓婚禮的念頭更具象化，以下的香港酒店最新婚禮諮詢日時間表，相信能夠幫助你不少！



想知道自己應該行逛哪一款婚展？婚展簡單而言可以分為兩大類，一是舉辦次數較密、普遍於會展或九展舉行的大型婚展，其次便是酒店的婚禮諮詢日。若然你是剛準備婚禮的話，不妨先從大型婚展著手觀察。如果對於高人氣的Vendor，或想深入了解婚禮場地的話，酒店婚展就會較為合適你。

香港酒店最新婚展時間表｜持續更新

香港酒店最新婚展時間表：2024年2月婚展

酒店婚展2026｜愉景灣酒店「SET SAIL FOR LOVE 愉景灣婚宴展」

想在香港亦能感受到有如國外的感覺？坐擁香港少數非教徒亦能行禮的白色玻璃教堂、背海面山的愉景灣酒店，一地集五個不同的婚禮場地選擇，能夠輕鬆打造寫意的度假式婚禮體驗。今個婚展更有多項獨家禮遇，例如指定日子酒店婚宴每席HK$7,888 起、免費租用馬車拍照、禮堂婚禮專屬優惠等。

日期：2026年2月1日 (星期日)

時間：中午12時至晚上6時

地點：香港愉景灣酒店海泓廳 (大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號)



酒店婚展2026｜淺水灣影灣園「Destination of Love婚禮諮詢日」

如果你偏好舊香港風光的話，保有昔日淺水灣酒店歷史痕跡的影灣園應該能讓你驚喜。酒店內有兩種不同婚禮場地選擇，包括氣派顯赫的露台餐廳及綠茵草坪、清新熱帶園林氣息的花園宴會帳篷及影灣禮賓台。另外，當日參加婚展的準新人更可獲贈半島精品店之精緻禮品，即場確認日子更可享高達26,000港元的限定禮遇。

日期：2026年2月1日 (星期日)

時間：上午11時至下午6時

地點：香港淺水灣道109號淺水灣影灣園



酒店婚展2026｜Eaton HK x WeddingHK「Weddings with Impact 婚宴巡禮」

喜愛型格婚禮風格的話，融合本土文化與美學的Eaton HK，酒店更集七個風格各異的宴會場地於一身。婚展當日除了可以親身體驗不同婚嫁場地，即場感受浪漫婚禮預演，另外即場預訂婚宴更可尊享米芝蓮星級禮遇，由米芝蓮星級食府逸東軒行政總廚主理的中式午宴婚宴每席HK$7,888起、中式晚宴每席HK$9,888起的優惠！

日期：2026年2月8日 (星期日)

時間：中午12時至晚上6時

地點：九龍彌敦道380號香港逸東酒店2樓



酒店婚展2026｜香港富麗敦海洋公園酒店「浪漫 · 海岸婚禮諮詢日 」

不少女生都對度假式的奢華婚禮有所渴求，遠離繁瑣的香港富麗敦海洋公園酒店或者能夠合你心意。酒店擁有海天一色景致，戶外證婚倍感浪漫，加上5,600平方呎無柱式及多個寬敞的特色場地，能夠靈活應對新人需要。

日期：2026年2月22日 (星期日)

時間：上午11時至晚上6時

地點：香港仔海洋徑3號1樓富麗敦宴會廳



香港酒店最新婚展時間表：2024年1月婚展（已完結）

酒店婚展2026｜Wedding Carnival婚禮嘉年華

如果心儀的酒店遲遲未有婚嫁諮詢日的消息，不妨留意由WEDDING HK所舉辦的婚禮嘉年華，每次都雲集不少人氣婚禮品牌，相信能夠足以令你眼花撩亂！今次不單有50間婚宴場地，包括香港JW萬豪酒店、香港麗思卡爾頓酒店、香港文華東方酒店、香港W酒店等人氣酒店，消費滿指定金額更獲贈禮品與由婚禮商戶提供的特別獎賞，由一小時免費泊車、HK$1,000禮品券到1卡藍寶石都有。

日期：2026年1月17-18日 (星期日)

時間：中午12時至晚上8時

地點：啟德 AIRSIDE



酒店婚展2026｜ 九龍海逸君綽酒店「華麗時刻．綽麗婚宴」

偏好時尚感的酒店裝潢的話，擁有華麗的雲石樓梯、壯麗的海景和無柱宴會大禮堂的九龍海逸君綽酒店相信能夠滿足你。婚展除了能夠參觀時尚、寬敞的婚嫁場地，獲贈一對甜蜜可愛的熊貓公仔，更有多樣限時優惠，例如中式婚宴每席HK$7,988起、中式婚宴席間無限量供應汽水、橙汁及本地啤酒與免費升級住宿房型等，讓新人們能更好的控制婚禮預算。

日期：2026年1月25日 (星期日)

時間：上午11時至下午5時

地點：紅磡黃埔花園德豐街 20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會大禮堂



酒店婚展2026｜ 香港沙田萬怡酒店x花嫁展

想要遠離市區繁囂，或是想要經濟實惠的戶外婚禮的話，擁覽城門河靜謐風光，同時更是萬豪酒店品牌旗下的香港沙田萬怡酒店是個不錯之選。今次婚展更有限時婚宴禮遇，包括特選中式婚宴套餐HK$98,888起、免費5小時無限量酒水、額外贈送兩小時使用戶外證婚場地等。

日期：2026年1月25日 (星期日)

時間：中午12時至下午6時

地點：沙田安平街1號香港沙田萬怡酒店2樓

