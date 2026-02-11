4星座對你忽冷忽熱其實是喜歡上你了　天蠍愛反復試探小動作明顯

在幫人算感情問題的時候，遇到的除了「他究竟愛不愛我」這個大哉問以外，很多人想弄明白的則是「對方究竟是怎麼想的」。為甚麼會有這樣的困惑呢？十個有九個是陷入了「他對我總是忽冷忽熱」的情況。



有的人對你忽冷忽熱，可能因為你是備胎。而有的人對你忽冷忽熱，卻正好說明他對你有意思。比如下面要提到的這幾個星座。

獅子座

最具代表性的就是獅子座。雖說愛一個人，就是甘願當輸家，但驕傲的獅子不會允許自己在愛情的博弈中處於劣勢地位，所以常常都會拼命耍賴。

作為火象星座，獅子座愛情衝腦的速度絕對是12星座裏數一數二的。他會盡可能的表達熱情，處處迎合你；可同時他也會在心裏暗自比較。一旦感受到你的回應不夠強烈，他會瞬間收起自己所有的溫柔，速度快到讓你反應不過來。你還在納悶發生了甚麼的時候，他們可能又會跑來主動找你，彷彿甚麼都沒有發生過。因為獅子的自卑和自戀是一體兩面的，因為自卑所以衝動抽身，因為自戀又覺得心有不甘，可以再試試。一來一去，你就會看到他們一下跳冷、一下跳熱，像個故障的開關了。

天蠍座

不誇張的說，天蠍座是全宇宙最愛玩試探這一套的人。

如果說靠近你是愛的本能，那麼冷落你就是他試探你的方式。他們很在意眼前這個人是不是真的愛我？這個人到底有多愛我？天蠍需要的是炙熱的愛，很注重感情的深度和真實性，所以會一遍一遍不厭其煩的試探。

至於為甚麼要試探，當然是缺乏安全感惹的禍。天蠍多出生在霜降前後，這是介於深秋和初冬交接的季節，所以他們的心思會比一般星座複雜、敏感。天蠍座的小動作還挺明顯的，如果覺得你不夠熱情，他會用故意冷落你的方式來報復你。最後，給大家畫個重點，當天蠍座推開你的時候，就是最需要你的時候。

摩羯座｜山羊座

當摩羯喜歡一個人時，同時也代表著他們需要更多的時間來思考和適應。跟天蠍座的試探不一樣，摩羯座的忽冷忽熱是一種自我降溫。他們希望自己是克制而冷靜的，一旦發現自己有些衝動，就會自己給自己潑冷水，好清醒一點。

在相處的過程中，他們會不斷地向自己發問——這個人是對的人嗎？我們真的適合嗎？在一步步深入瞭解的過程中，他們不斷修改著答案。對你的態度是冷是熱，自然也就跟隨著答案的變化而變化。

沒辦法，摩羯就是這麼謹慎的性格，所謂戀愛中的鬆弛感，在摩羯身上是很難找到的，他們就像一根總是緊繃、偶爾才放鬆一下下的皮繩。在完全確定自己的心意前，總是忽冷又忽熱著。

水瓶座

水瓶座的人既佛系又理智，但是愛上一個人既會打破理智也會打破佛系。權衡的思維就此產生——在跟你相處的過程中是快樂多一點？還是失落多一點？值不值得為了這段感情，放棄原本的生活？

在沒有搞明白這些事情之前，他們總會在熱情過後又有所收斂，免得讓自己處於被動，好像這樣就能保持理智和主動權。但，他們也不想因為自己的冷淡而把對方推遠，所以又再次熱情。

很多水瓶可能自己都沒有查覺自己想要的是甚麼，對感情沒有明確的方向和目標。很可惜的是，他們往往也因此失掉了良機。

