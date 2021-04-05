【唐綺陽每週星座運程】獅子聚會中有桃花　水瓶留意陷入情緒漩渦

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【唐綺陽每週星座運程4/05-4/11】冥王星進入陰影期，啟動反省的動力，搭配白羊能量，年輕人欲突破框架限制，展現世代的交替，告別既往的舊模式，迎接萬象更新。4/4~4/19水、火互容，看似暴躁衝撞的爭吵，實際上是積極的溝通，易有勁爆消息出現，要以正向能量去因應。

重要星象：冥王星進入陰影期，水星、火星互容

工作注意：金牛、巨蟹、山羊、雙魚

金牛：以退為進，反能突圍而出

巨蟹：適合擔任照顧者，能收服人心

山羊：要轉換思維，別硬碰硬比較好

雙魚：容易遇到波折，受海外狀況牽連

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桃花注意：獅子、天蠍、人馬、水瓶

獅子：旁人積極牽線，聚會中有桃花機會

天蠍：有心儀對象出現，相處愉快有默契

人馬：愛與被愛之間，要拿捏平衡一下

水瓶：容易看到缺點，陷入情緒漩渦

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財運注意：白羊、處女

白羊：機會突然出現，要好好把握

處女：有貴人提供建議，值得學習參考

健康注意：雙子、天秤

雙子：多注意老毛病，適時調整一下

天秤：心理焦慮容易影響消化系統

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】

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