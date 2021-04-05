【唐綺陽每週星座運程】獅子聚會中有桃花　水瓶留意陷入情緒漩渦

【唐綺陽每週星座運程4/05-4/11】冥王星進入陰影期，啟動反省的動力，搭配白羊能量，年輕人欲突破框架限制，展現世代的交替，告別既往的舊模式，迎接萬象更新。4/4~4/19水、火互容，看似暴躁衝撞的爭吵，實際上是積極的溝通，易有勁爆消息出現，要以正向能量去因應。