陳柏宇太太符曉薇2度流產　結婚4年甘苦與共：一起承受這痛

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-06 17:19

陳柏宇（Jason）太太符曉薇（Leanne）近日於社交平台與YouTube分享繼去年宮外孕需切除左邊輸卵管後，今年新年前發現再次懷孕，卻被驗出囝囝患有罕見病「愛德華氏症」，忍痛決定終止懷孕一事，並指是次應是最後一次懷孕：「已經沒有勇氣去承受再一次的打擊」。傷心之際，陳柏宇一直陪伴在側，在人工流產前帶同囡囡陳羿辰（Abigail）一家四口拍攝孕照留為紀念。

符曉薇懷上第3胎，但被醫生證實胎兒患有愛德華氏症決定人工流產，在終止懷孕前與陳柏宇、囡囡陳羿辰（Abigail）一家四口拍攝孕照留為紀念。(leannefu_1027@Instagram)

符曉薇忍痛終止懷孕 向13週囝囝、老公陳柏宇致歉

陳柏宇與符曉薇因拍戲結緣，2017年結婚，翌年符曉薇誕下囡囡陳羿辰（Abigail）， 去年符曉薇曾懷上第2胎，基於出現宮外孕情況，需切除左邊輸卵管。不過二人仍沒放棄，符曉薇終於懷上第3胎，雖然每日出現嘔吐、吃不下東西的情況，但只要幻想到將來美好畫面就足以忘記孕吐反應。

符曉薇被醫生證實胎兒患有愛德華氏症決定人工流產後，於社交平台發文對13週的囝囝道歉，指自己一生運氣已用在與陳柏宇結婚、育有囡囡Abigail身上，沒有運氣擁有他。同時又向陳柏宇致歉，指因為自己沒有運氣，而要對方一同承受痛苦。

媽媽對不起你，沒有這個福氣看到你的出世。但你要知道媽媽和爸爸永遠愛你！ 符曉薇

陳柏宇和符曉薇面對難關總是互相給予支持以及無限信任。(leannefu_1027@Instagram)

符曉薇逐指自己是一個會和家人、朋友分享感受的人，而陳柏宇則愛將痛苦隱藏心中的人。

上次第一次和你傾談短短幾分鐘，講到我們和仔仔的緣份，你忍不住想喊，所以我們停止這個話題。我就好想跟你說聲對不起，因為我的沒有運氣，要你陪我一起承受這痛。你說得對，我們不應該貪心，其實擁有Abi已經足夠。 符曉薇

陳柏宇符曉薇結婚4年甘苦與共 吵架當了解不傷感情

陳柏宇和符曉薇從來都是大家眼中甜蜜的一對，符曉薇兩度流產，幸好兩口子有足夠的愛和支持共渡難關，給予對方無限鼓勵和信任。在過去01女生的訪問中，陳柏宇也曾分享結婚前的一件事，更深刻地體會到太太符曉薇在自己心中的重要性。那次，陳柏宇閉上雙眼要求符曉薇牽着他的手走路，感受失明、再也看不見對方的感覺，說道：「我哭了，那個信任是要很大的。我只知道有（信任），但那刻我才知道我對你的信任是如此大。」當時哭的原因並不是因為想像自己失明，而是認為在失明的以後再也看不見對方。

二人亦靠坦白與遷就維持關係，對陳柏宇和符曉薇而言，平日的爭吵並不是傷害感情，相反是一種「討論」，從而更了解彼此的行為，哪怕是曾因一次吵架而令符曉薇提出分手，陳柏宇亦堅持認為不作討論比討論更可悲，重要的是互相理解大家的感受，同時適時作出讓步。

▼▼▼01女生的訪問現場回顧：陳柏宇（Jason）曾連續5年忘記太太生日，符曉薇就「這樣」回應？▼▼▼

認識對方第一天已是這樣，又何需對方改變？

陳柏宇愛討論、講道理的性格不時令符曉薇覺得煩厭，笑言對方像個老伯伯，但無論如何，那個適合自己的人仍是對方，亦無需對方改變。符曉薇解釋道：「因爲喜歡這個人，我不需要改變他說話多這點，這個是他的性格，Day One跟他一起，他便是這樣了。要做的是要想方法跟他磨合與生活。」而陳柏宇亦認同感情需要下苦功去維繫。

性格隨時可以變，因話題和周邊發生的事而變，我要學懂的是如何在變化當中，都能繼續相處得到。 陳柏宇

陳柏宇與符曉薇在未成為情侶前從未想過要結婚，但結果他們都遇到適合自己的對方。（鄭子峰攝）

愛情未有因小朋友而改變：地位無可取代

常言道，最好的愛情是兩個獨立個體共存，不斷磨合以外，需學懂欣賞平日微小的愛意舉動，亦將對方放於心中重要位置。許多人於小朋友出生後，都會忽略了對方的感受，甚至會把對方在心中的地位摘下來換上小朋友，然而陳柏宇卻向符曉薇坦言：「一定會有少許變化的，因為你現在是BB的媽媽，但是變化並不是將我本身對你存在好的感覺變走，而且位置其實是無可取代，你說的是Fit兩個人，又不是要Fit八個人。」「現在只是多了一個，但並不會取代到的，是不能取代的。」他更強調自己的野心從來也不是放在工作上，而是放在家庭上。

翻看二人的社交平台的確如此，總是記載着很多他們的合照，也能從中感覺到他們濃厚的愛意，亦因這份愛從未因囡囡Abigail的存在而吃醋，反而感到無窮快樂。或許是因爲愛，或許是單純希望對方能快樂，成為他們堅守包容對方、維繫愛情的原因。

陳柏宇與符曉薇的相處模式就是在吵鬧中渡過，但二人也會選擇讓步。(leannefu_1027@Instagram)

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