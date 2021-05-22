情侶食飯各自玩手機零交流如「搭枱」　手機癮怎慢慢毀掉了愛情？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-05-22 23:00

不知你有否擁有一種「手機癮」？慣常用手機不斷將社交平台Loop至最底、將內裡的相片及WhatsApp對話看了又看？又或是嚴重得絕不能讓手機離開你的視線範圍，就連拍拖時都要「機不離手」？

情侶食飯各自低頭玩手機，會在無形間令關係產生負面影響。（《比悲傷更悲傷的事》劇照）

經常都會在餐廳看到一種「手機癮」的情況，例如是旁桌的情侶點完餐後，就各自的低頭玩手機，像是搭枱一樣。如果兩人共同用餐，卻沒有半點交流，這樣的用膳方式還有意義嗎？那種感覺就像是跟手機拍拖，而不是與身邊的他拍拖一樣。

手機可在無形間殺死一段關係？

美國貝勒大學就著這種心癮，對500名成年人進行一項調查，以分析手機成癮對夫妻間所存在的影響性。有46%的受訪者表示伴侶亦經常出現「手機不離手」的習慣，並認為對方的這種行為嚴重忽略了他們的感受，同時亦有近23%的受訪者曾經嘗試過因伴侶過分使用手機以致有爭執出現。

當問及伴侶沉迷於手機情況會否成為夫妻間的衝突時，受訪的夫妻均同意這種說法以及表示對關係的滿意度較低，可見「手機癮」會在無形間令一段關係產生持續的負面影響。

你是否慣常用手機不斷將社交平台Loop至最底、將內裡的相片及WhatsApp對話看了又看？（《藍色大海的傳說》劇照）

另外，學術期刊《Computers in Human Behavior》研究人員指出，長期被忽略的一方會處於一個低落情緒的階段，也會較易因此而患上抑鬱症，建議各位患上心癮的人，需及時找出適當的方法解決，以免令自己與伴侶的關係繼續惡化，甚至令關係終結。

對伴侶經常在拍拖時「玩手機」的不滿累積下來，可能成為分手導火線。（《分手說愛你》劇照）

伴侶關係更改善方案：善於計劃時間、定時進行溝通

何謂最好的解決方案？美國婚姻顧問Christine Wilke認為關鍵之處是要懂得計劃時間，先行在晚上處理好存積在手機上的事情，例如是回覆同事、朋友的訊息，才與伴侶進行約會，同時約會的活動可以多作出新想法，到訪二人從未到過的地點，或是到一些新餐廳用膳，亦可透過生活細節入手，間中送上小禮物給對方、恰巧經過對方喜愛的餐廳時，不妨順手購買他喜歡吃的食物，以製造二人間的情趣。

維繫一段感情的最佳妙法就是適當的溝通，若然雙方之間有足夠溝通，夠了解對方的話，定能勝過一切。

別因玩手機而影響了兩個人的感情，請「忍手」尊重伴侶與關係。（《原諒他77次》劇照）

縱然戒掉心癮的過程非常辛苦，但如果為了感情之外的其他事物，而影響了兩個人的感情實在是不太值得，唯有忍手改改壞習慣吧！

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