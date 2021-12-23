羅子溢楊茜堯的愛情哲學　從不被看好的姊弟戀到模範夫婦

羅子溢（前名羅仲謙）與太太楊茜堯（前名楊怡）結婚5年，上年誕下一女「小珍珠」；今個月亦秘密誕下兒子，羅子溢今（23日）曬出一家四口的甜蜜溫馨照，並公開感激楊茜堯為家庭的付出。不過羅子溢和楊茜堯這對相差5歲的姊弟戀，從一開始不被外界看好到現時成為了模範夫婦，簡直羨剎旁人！



羅子溢（前名羅仲謙）與太太楊茜堯（前名楊怡）結婚5年，上年誕下一女「小珍珠」（IG：lawhimmm）

羅子溢與楊茜堯剛開始拍拖時，完全不被外界看好，除了因為兩人年齡相差5歲，被認為不匹配，同時亦因為當時已當上視后的楊茜堯人氣比羅子溢高，事業及成就似乎有所差別，因此兩人承受不少輿論壓力。不過羅子溢與楊茜堯這種女尊男卑的關係，卻無阻二人發展戀情，反而令他們更堅定的相伴走下去，最後於2016年註冊結婚，修成正果，一起來細看他們的愛情哲學吧！

羅子溢與楊茜堯這種女尊男卑的關係，卻無阻二人戀情（IG：lawhimmm）

羅子溢懂得感激太太的付出

羅子溢與楊茜堯兩年抱兩，今曬出一家四口的溫馨照，迎來粉絲們的祝福。雖然有了小孩，但是羅子溢總會先照顧楊茜堯的感受，把她放在第一位，在社交平台上大放閃，感激楊茜堯一切的付出：「作為丈夫，好感激太太嘅付出，懷孕期間太太同時要照顧心心，又要打理各方面嘅事情，要好感激太太嘅一切一切。」

羅子溢與楊茜堯兩年抱兩，今曬出一家四口的溫馨照，迎來粉絲們的祝福（IG：lawhimmm）

之後羅子溢表達出再次成為人父的心情：「睇到佢（小珍珠）主動摸細佬、錫細佬，我同太太都好感動，作為父母最大心願都係希望自己嘅小朋友能快樂、健康成長！」

之後羅子溢表達出再次成為人父的心情（IG：lawhimmm）

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楊茜堯羅子溢因為愛 願容忍對方的缺點

楊茜堯與老公羅子溢的5周年結婚紀念時，分享與羅子溢的夫妻相處之道，並言：「兩個人相愛，不是因為你多喜歡對方的優點，而是你能否容忍對方的缺點，夫婦相處之道。不經不覺又一年，5周年快樂，相識至今10年，我們都要身體健康喔！」兩人婚後住在一起，經常相對自然會發現大家的缺點，但因為愛著彼此，因而願意接納彼此一切的缺點。

楊茜堯與老公羅子溢的5周年結婚紀念時，分享與羅子溢相處的愛情之道（IG：lawhimmm）

羅子溢與楊茜堯吵架 男方先主動道歉

雖然楊茜堯與羅子溢願意容忍彼此的缺點，但是同一屋簷下，生活上難免會有些小磨擦。愛錫老婆的羅子溢曾分享過自己寵妻的秘訣，每次兩人吵架，不管是因為甚麼事情而爭吵，羅子溢都願意做讓步和妥協的一方，主動跟楊茜堯道歉：「不管發生什麼事，道歉就對了！」羅子溢更認為，雖然自己先道歉，但並非示弱，只是因為他深愛老婆楊茜堯，所以才願意退一步讓彼此冷靜下來後，才好好溝通。

雖然楊茜堯與羅子溢願意容忍彼此的缺點，但是同一屋簷下，生活上難免會有些小磨擦（IG：lawhimmm）

羅子溢自己辛苦賺錢 不想楊茜堯操勞

羅子溢婚後努力賺錢養家，而楊茜堯亦漸漸減產，主力當全職媽媽，很少在幕前演出。只因羅子溢不想老婆楊茜堯工作太操勞，寧願自己辛苦一點負責賺錢，並認為只要老婆可以安在家中享受，就已經感到相當幸福快樂。羅子溢亦表示為了老婆及小孩將來生活好一點，自己也會落力工作。

羅子溢婚後努力賺錢養家，而楊茜堯亦漸漸減產，主力當全職媽媽（IG：tavia_yeung）

羅子溢亦鼓勵楊茜堯追夢

楊茜堯本身喜歡拍劇，但是為了家庭暫時放棄所喜愛的事情。不過羅子溢曾表示老婆雖然可以安坐家中，但是要長時間照顧小朋友壓力亦很大，所以希望她若遇到好的劇本，可以不時去拍劇放鬆心情，重拾她的演員夢。