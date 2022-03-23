愛情｜77歲男遇初戀並成婚4年　妻突肺炎離世至今未走出喪妻之痛

【愛情／初戀】早前大S再續20年前初戀情人具俊曄，並火速結婚一事驚動全亞洲。而在日本岩手縣深山裡，因2011年的311日本大地震發生之時，年已77歲的老伯伯「白濱佑」，收到了來自東京的一通電話，對方似曾相識的聲音問他：「海嘯還有地震，不知道你有沒有事？」原來是自己道別了50年的初戀情人——怜子小姐。



【愛情／初戀】白濱佑（《ポツンと一軒家》訪談節目截圖）

少年時遇初戀無果 50年後再續前緣

人們常說初戀是短暫的，也是最刻骨銘心的。居住在日本岩手縣深山的白濱佑，在27、28歲時因為相親認識了怜子小姐，白濱佑先生比怜子小姐大5歲，兩人像是一見鍾情般的愛上了對方，並馬上確立了情侶關係。交往了1年後，白濱佑被調去了八丈島工作，他並沒有要求對方等他回來，但在外工作的時間，白濱佑沒有一天不掛念女友。工作結束後回到老家，他便立刻打電話給女友，卻得知怜子小姐也到了東京工作，兩人也因此慢慢斷了聯繫。

白濱佑得知怜子小姐到東京後也已經嫁了人，之後亦沒有回老家。傷心的白濱佑在那後就一直都未與其他女子相親，多年保持單身未娶。不過世事難料，在2011年的3月11日，日本福島縣發生了震驚全球的9級大地震，幸運的是，白濱佑所居住的地方並沒有受到海嘯影響，當時的他已經77歲了。然而，因為這場世紀災難，他等來了一通意想不到的電話。

【愛情／初戀】談及妻子時，白濱佑總是面帶微笑，親身經歷講述得津津有味。（《ポツンと一軒家》訪談節目截圖）

地震來了，還有海嘯，你還好嗎？ 怜子小姐

白濱佑像是因禍得福般的，收到了自己已經斷絕聯繫50年的初戀女友來電，正是因為白濱佑在老家一直沒有換電話號碼，怜子小姐才意外撥通了電話，白濱佑表示自己十分想念怜子小姐，於是兩人又重新交往，並在重遇6年後，決定在2017年註冊成為合法夫妻，而怜子小姐也隨丈夫一起搬回了老家。

結婚短短四年 妻子怜子小姐病逝

兩人決定婚後到深山裡隱居，而白濱佑則在深山經營自己的釜石崇光射擊場，從此過着相愛的幸福生活。但妻子怜子小姐在2021年5月時，因患有急性肺炎不幸驟逝，白濱佑悲痛地結束了短短4年婚姻。白濱佑在節目《ポツンと一軒家》訪問時，多次眼泛淚光，他家中陳列着許多妻子怜子小姐的照片。

白濱佑坦言自己很愛惜兩人相處重逢的時光，即便到了現在，他仍會泡一杯妻子最愛的熱茶，對着相片說說話，就像是對方還在一樣。說到傷心處，白濱佑更一度眼眶泛淚，似乎還沒有走出喪妻之痛。雖然結婚只有短短4年的時間，現已87歲的白濱佑哽咽說道：

是我這輩子最快樂的時光。 白濱佑

白濱佑先生的用情至深感動不少觀眾，紛紛感概：「伯伯真的好溫柔懂得欣賞妻子的好與美，雖然他們的緣份不夠，但在心裡永遠珍惜也沒有遺憾了。」、「易得無價寶，難得有情郎。」、「50年沒換電話真的很厲害。」、「感覺爺爺應該心裡想着，活了一輩子就是為了跟你在一起10年。」

也許我們人生會遇到很多人，又有多少個是能真正住在心裡，趕也趕不走的？有些回憶、有些人，即使緣份盡了也未必會忘記，即使時間再久，也不會沖淡當年的那份情。