母親節2022｜圈內8大凍齡靚媽女星 陳茵媺生3胎身形沒走樣全靠1招

母親節2022｜一年一度的母親節又快到了，大家趕快藉著節日跟媽媽說句母親節快樂，答謝她的養育之恩吧！娛樂圈中有不少女星已榮升為媽媽，她們即使已為人母仍然保養得宜，凍齡樣貌與身形令人很羡慕，一起看看圈內8大涷齡靚媽女星吧！



母親節2022｜凍齡靚媽女星1. 陳凱琳

陳凱琳與鄭嘉穎這一對一向是圈中數一數二的模範夫妻，兩人於2018年在峇里島舉行婚禮，他們在婚後第二年誕下長子鄭承悅（Rafael），再在2020年誕下細囝鄭承亮（Yannick），兩年抱兩，一家四口相當幸福恩愛！現年30歲的陳凱琳多年來一直保持著纖瘦的身形，即使已育有2個兒子，身形都未見有走樣！

母親節2022｜凍齡靚媽女星1. 陳凱琳（ghlchan＠IG）

母親節2022｜凍齡靚媽女星2. 陳茵媺

陳茵媺與陳豪這一對同樣是演藝圈中的模範夫妻，兩人於2013年在巴黎舉行婚禮，婚後育有兩子一女，為了專心照顧子女，陳茵媺近年亦淡出幕前，成為了全職媽媽。不過即使他們已育有三個子女，仍然會特意安排二人世界的時間，為愛情保鮮！作為三孩之女，陳茵媺仍然保養得宜，秘訣原來與照顧子女有關？陳茵媺經常笑言，照顧小朋友好比做運動，作為一位母親，不時要跟著子女到處跑，身形也或許是因此而變得苗條吧！

母親節2022｜凍齡靚媽女星2. 陳茵媺（aimeechan_official@IG）

母親節2022｜凍齡靚媽女星3. 林依晨

台灣女星林依晨於2015年跟圈外男友林于超結婚，兩人因國籍及工作關係長時間分隔兩地，所以遲遲都未有懷孕的消息，直至2021年終於證實懷孕，更在同年10月誕下女兒，據悉林依晨一直在嘗試人工受孕，反覆地打針、取卵，終於成功懷孕，粉絲們也為她感到相當高興！

母親節2022｜凍齡靚媽女星3. 林依晨（linyichen.ariellin@IG）

林依晨於2021年終於證實懷孕，更在同年10月誕下女兒。（linyichen.ariellin@IG）

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