戴耀明宣布與前女友結婚　復合經過戲劇化：因擺烏龍以為患骨癌？

戴耀明結婚｜現年49歲的「無綫綠葉王」戴耀明入行多年都是做很多小角色，當年曾自爆暗戀佘詩曼，試過借醉跟對方表白示愛，又揚言日後賺到錢要娶佘詩曼為妻！戴耀明於去年在節目訪問中提到自己自2017年跟拍拖5年的女友分手後就保持單身，坦言渴望得到愛情，當大家都以為戴耀明未有女朋友，還是以娶佘詩曼做老婆為目標之際，戴耀明竟然突然宣布跟前女友復合並即將結婚？兩人復合的契機竟然是因為戴耀明擺烏龍，誤以為自己患上骨癌？



戴耀明結婚｜「無綫綠葉王」戴耀明突然宣布自己跟前女友復合並即將結婚！（戴耀明＠FB）

戴耀明結婚｜跟前度女友復合經過超戲劇化！（受訪者提供）

戴耀明結婚｜被稱「無綫綠葉王」 曾自爆暗戀佘詩曼

戴耀明被稱為「無綫綠葉王」，因為很多時候都是飾演小人物小角色，但他也坦然面對這一點，「都習慣了被人叫大茄」！戴耀明自小對話劇感興趣，所以在19歲時開始投身娛樂圈，入行30多年，雖然做的都是小角色，但仍然充滿熱誠未有轉行的打算。

戴耀明結婚｜戴耀明入行多年很多時候都是飾演小人物小角色。（戴耀明＠FB）

戴耀明於2021年在TVB娛樂台節目《星光路上》中，重提當年暗戀佘詩曼一事，指出自己與佘詩曼在2004年合作拍攝劇集《金枝慾孽》而認識，當時已十分欣賞佘詩曼，更經常跟對方說：「我賺到錢會娶你做老婆」，後來有一次飲醉酒更向對方發短訊示愛，不過其實多年來他並沒有其他實際行動追求對方。戴耀明自2017年跟拍拖5年的女友分手後就一直保持單身，他在節目中坦言渴望得到愛情！

戴耀明結婚｜戴耀明曾暗戀佘詩曼。（《360秒人生課堂》截圖）

戴耀明結婚｜戴耀明與佘詩曼在2004年合作拍攝劇集《金枝慾孽》而認識，戴耀明更經常跟對方說：「我賺到錢會娶你做老婆」。（charmaine_sheh＠IG）

當大家都以為戴耀明仍然單身，他最近就突然宣布跟前女友復合並即將結婚！戴耀明透露指，女友是圈外人，他們在2011年時認識對方，當時的戀情維持了約5年，但因性格及相處等問題而導致分手收場，相隔多年，雙方的思想也成熟了，又想找個伴一起走下去，所以就決定復合。

戴耀明結婚｜戴耀明透露指，女友是圈外人，他們在2011年時認識對方，當時的戀情維持了約5年，但當年因相處問題而分手。（戴耀明＠FB）

戴耀明結婚｜宣布與前度女友復合將結婚 復合契機是誤以為患骨癌？

戴耀明在接受傳媒訪問時提到，自己的人生相當戲劇化，而事實上不單是他的人生，就連跟前度女友復合的經過也十分戲劇化！戴耀明分享指，其實自己跟前度女友一直都有保持聯絡，直至早前有一日發現手腕位置突然腫起就去求醫，醫生因為擔心是骨癌所以就建議他要照X光檢查，當時戴耀明擔心會是惡性，所以就把情況告知了媽媽與前女友，希望有人與他分憂。當時戴耀明相當擔心，前女友竟然安慰指：「不如辦點喜事沖喜下」，這句話也令兩人有了共識，如果戴耀明平安沒事，就做個伴，一起走下去。後來檢查證實只是手腕受傷所以腫起，但戴耀明就陰差陽錯地跟前女友復合了，更有共識於今年年尾或明年結婚。

戴耀明結婚｜戴耀明因誤以為自己患骨癌，所以陰差陽錯地跟前女友復合！（戴耀明＠FB）

戴耀明結婚｜私下是孝順子 為照顧母親放棄北上發展機會

戴耀明在螢幕前經常飾演瘋癱的角色，但在現實中他是個確確實實的孝順子。戴耀明是家中獨子，跟父母感情很好，更笑言自己是「裙腳仔」，父親在十多年前不幸離世，戴耀明就要負起照顧母親的責任，他不惜放棄北上發展的機會，留港照顧年紀老邁的媽媽。家人很支持他從事演藝業，即使入行多年都好像沒有甚麼大展拳腳的機會，他們也並沒有嫌棄過，而媽媽對他唯一寄望就只有健健康康及有個家庭，戴耀明今次傳出婚訊，相信戴媽媽也倍感安慰吧！

戴耀明結婚｜戴耀明在現實中是個確確實實的孝順子。（戴耀明＠FB）