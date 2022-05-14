黃嘉樂曾憑歌寄意向女友公開示愛　生日驚喜還準備「這個」超細心

黃嘉樂結婚│TVB演員黃嘉樂出道多年因經常飾演主角弟弟的角色而被稱為「御用細佬」。不過除了演藝事業外，黃嘉樂的感情路上亦即將進入新一頁。日前，43歲的黃嘉樂宣布向拍拖5年攝影師女友Samantha（江惠賢）求婚成功，不但不介意女友曾經結婚，多年來亦十分寵愛對方：「我來不及參與妳的過去，但妳的未來必定有我」，羨煞旁人。



黃嘉樂日前趁二人拍拖5週年而向攝影師女友Samantha求婚，婚期暫定於8月。他亦透露當時因遇上「藍眼淚」自然現象而特意於沙灘用超大鑽戒及玫瑰花向女友求婚。黃嘉樂在求婚成功後於社交平台分享婚照，並留言放閃公布喜訊。而女友Samantha亦有分享結婚消息，感謝黃嘉樂多年來的照顧，冧爆稱在男友身邊可以做一個懶女人：「咁我就將我自己交畀你喇！一直做男性主導行業嘅我，喺你身邊呢五年我可以做一個好懶，同唔理嘢嘅女人。期待繼續被你照顧嘅日子。」

黃嘉樂結婚│黃嘉樂與Samantha愛情長跑5年。 (ig@wongkalok1214)

我來不及參與妳的過去，但妳的未來必定有我。 黃嘉樂

早年，女友Samantha就被爆出2013年曾在美國拉斯維加斯註冊結婚，更傳曾捲入與前男友的多角關係之中。不過，黃嘉樂就曾公開表示並不介Samantha曾經結婚，認為每個人都會有過去，兩人之間的事只需自己知道便足夠。而且，更身體力行，用行動證明早已認定Samantha是結婚對象，公開與女友一同出席朋友婚宴。此外，亦不時帶女友出席朋友聚會，融入黃嘉樂的生活，朋友間亦早己認定Samantha是「嘉樂嫂」。

黃嘉樂結婚│黃嘉樂用超大鑽戒向未婚妻求婚。 (ig@wongkalok1214)

反正我唔覺得自己會換畫或者做其他嘢，我亦都真係有個想娶佢嘅心態，所以我唔介意呢樣嘢。 黃嘉樂

除此以外，拍拖多年來都十分寵愛女友，每逢生日、紀念日等特別日子都會精心安排約會。拍拖2週年時，黃嘉樂就曾於電台節目《音樂情人》點唱鄭伊健場的《感激我遇見》一曲予Samantha，憑歌寄意向女友公開示愛。而當Samantha生日時，黃嘉樂就悉心為女友準備驚喜，偷偷準備了酒店Staycation及佈置，再假裝是看電影，即場帶Samantha到酒店慶生，更悉心準備了女生需要用到的護膚品、卸妝產品，甚至連內褲都有，十分細心。

黃嘉樂結婚│黃嘉樂於拍拖5週年向女友求婚。 (ig@wongkalok1214)

上到去見到我要用嘅落妝搽面底底(底褲)瞓覺衫乜都帶晒畀我，真心覺得你好得意好細心好sweet。 Samantha