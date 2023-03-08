12星座｜你幾歲開始桃花運會大爆發？金牛33歲後、白羊成年急脫單

愛情是每個人人生必經的一段關係，擁有的時候甜蜜又煩惱，沒有的時候又暗自神傷......



每個人愛情到來的時間不一樣，有的人魅力比較明顯，所以年紀輕輕的就已經是深得許多人的青睞，桃花一個接著一個。但是有的人就不同了，他們的感情路會比較坎坷。尤其是前期，自己喜歡的人未必會喜歡自己，所以在愛情上會吃苦不少。

但是只要堅持提升自己，讓自己變得越來越優秀，愛情總有一天會落到自己身上來的。尤其是在自己變優秀的這個過程中，整個人會不由自主的散發出迷人的魅力來。這是自己感受不到的，但是身邊的異性卻會被自己深深的吸引住。所以就算自己什麼都沒做，依然會有人主動來靠近自己。而今天我們就要一起來看看，十二星座戀愛運會在何時爆發呢？

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白羊座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

白羊座生性樂觀，充滿熱情和活力，凡事勇敢衝第一，他們不害怕失敗，只害怕從沒踏出去闖，即便遇到困難，帶著熱情與衝勁勇往直前，正向面對問題，並且永遠相信「難題都會過去，一切都會好起來」。

18歲的白羊座是那種恨不得上天入地，無所不能的性格，他們精力旺盛，對這個世界保持著一顆好奇心，尤其是剛從象牙塔裏走出來，作為一名成年人，他們會開始考慮兩性的問題。這個階段的白羊座對異性天然有著極大的興趣，他們勇於追求讓自己心動的人，也會很享受跟異性相處的過程，所以自然就更容易展開多段戀愛關係。

金牛座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

金牛座有著過於常人的堅持和毅力，當他們決定要做一件事，就會對於達到目標非常執著。雖然金牛座常被認為是懶散的星座，但其實他們很有原則且極其自律，對自己的要求相當高！

金牛座是一個目標很明確的人，從很早開始他們就一直在為了自己的夢想而努力，所以一直潔身自好，不讓感情的事情影響到自己，在該奮鬥的年紀他們始終沒有停下腳步來，所以二十多歲時的他們就基本上是跟戀愛絕緣。而等到33歲事業有成的時候，金牛座才會真正有時間有精力去經營自己的愛情，這個時候也是他們戀愛運爆發的時候。

雙子座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

雙子座內心其實住著一個天使和一個惡魔，每當面對抉擇時，天使和惡魔就會開始交戰，讓他們不知道要選擇哪一個才好，同時也害怕做出決定之後會後悔，所以常常陷入選擇障礙的旋渦當中。

初入職場的雙子座完全擺脫了學生稚嫩的模樣，他們覺得自己已經完全不是需要依賴於父母，師長照顧的人了，而且這個時候他們有自己的收入來源，能夠自食其力，自立謀生，而且走出校園以後還能認識到更多成熟優秀的人，所以雙子座也會順其自然的開展自己的戀愛，他們會很渴望擁有一段甜蜜幸福的生活，可以跟喜歡的人一起過二人世界。

巨蟹座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

巨蟹是個心思細膩的星座，內心情感豐富的他們，常因為對方的一句無心之言，而被影響情緒，對於別人做的事也容易過度解讀，但多半只是自己想太多了。

當別人還在為學業煩惱的時候，年輕氣盛的巨蟹座早就已經步入早戀的階段了。他們是那種在學校非常受歡迎的人，尤其高情商的他們跟周邊很多異性都能相談甚歡，所以從來不缺乏各種追求者。而且巨蟹座表面上看著是很乖巧，但實際上他們內心非常的叛逆，很喜歡做一些出格的事情，所以早戀這件事在他們這裡就變得很正常不過了。

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獅子座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

獅子座是個自尊心很強的星座。他們希望自己在他人的眼中是形象完美的成功者，不希望別人對他們表現出失望的神情，但也因此容易不小心活在他人的期望裡而感到壓力。

獅子座在30歲左右會戀愛運爆發。之前的他們會比較幼稚，很多想法都特別的不成熟，導致他們追求自己喜歡的人，往往也是會無情的被拒絕的。但是過了三十歲，獅子座意識到自己身上肩負的責任，所以他們開始認真的去對待每一件事。這樣的獅子座會開始贏得異性的青睞，因此他們的感情運勢會變得很不錯，終於能夠有甜甜的戀愛了。

處女座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

處女座冷靜沉著、細心溫柔，他們外表看似從容自在，但其實對於每件事情都相當小心謹慎，所以做起事來也對自己非常要求，近乎頑固地追求完美，只是因為內心敏感、害怕受傷。

處女座在什麼樣的年紀裡，就會認真的做著這個年紀該做的事情。所以整個大學期間，他們都特別認真的在學習。他們的心無旁騖會讓他們收穫到很多異性的關注，因此等到處女座21歲大學畢業時，他們的戀愛運就會徹底的爆發。因為即將從象牙塔離開邁入社會環境中，大家還是挺願意跟處女座這樣努力上進的人在一起的。

天秤座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

對天秤座來說，最重要的事就是追求平衡，面對事情也希望追求公平，極力反對不公不義之事，但真實的世界其實很難達到完全的公平，這也讓天秤座時常感到心累。

在28歲的年紀裡，天秤座的思想要比同齡人成熟許多。很多人都三十歲了，都還渾渾噩噩，不知道自己想要的是什麼。但是天秤座在28歲時，就已經是很好的行動起來了。他們會努力去爭取自己想要的一切，這樣思想成熟的他們會戀愛運爆發。只要天秤座想要談戀愛，那麼他們是隨時都能夠開始一段感情的，因為他們能夠選擇的很多。

天蠍座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

許多人對天蠍座的印象是愛記恨與善妒，但這些都源自於他們敏感的內心。天蠍座時常思考與反省，讓自己從錯誤中學習，避免未來不再犯錯，但他們也常自虐式地將錯誤歸在自己身上，導致心理壓力過大。

處在拼搏階段的天蠍座渾身上下都散發著一種魅力，這種魅力會讓異性對他們特別的有好感。因為天蠍座是那種一旦想要去做一件事，就必須要想盡一切辦法去完成的人。在26歲這樣的年紀裡，他們要比同齡人更清楚自己想要的是什麼。所以天蠍座會摒棄一切亂七八糟的想法，會全力去拼搏，這反而會讓他們很受異性歡迎。

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人馬座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

人馬座崇尚自由，喜歡無拘無束的感覺，一旦感覺被束縛，就會想要極力掙脫。而骨子裡的倔強也讓他們不輕易認輸，所以當有任務交付給人馬座時，放手讓他們去做吧！他們的創意可能會讓你驚艷喔！

面對愛情，很多人會感覺到害羞不好意思。所以就算是很喜歡一個人，也往往不敢有所表現，只能夠在心裡偷偷的喜歡著。但是在人馬座的字典裡，可沒有暗戀這兩個字。尤其在25歲的年紀裡，人馬座遇到喜歡的人，就會大膽的去表達自己的愛意。不管對方是否接受，他們依然會真誠的去展現自己，這樣的人馬座很快會修成正果。

山羊座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

山羊座是個腳踏實地的星座，做事情不喜歡漫無目的，總是先規劃而後實行，用自身的毅力努力向目標邁進。他們總是言出必行，因為堅持原則與紀律，所以會盡力完成答應別人的事，不食言而肥！

山羊座的戀愛運會在22歲這一個年紀裡爆發，因為此時的他們是如此的陽光自信，會讓人感覺好像有一道陽光灑落下來一樣。山羊座是心態特別好的那種人，他們總是能夠用很積極樂觀的想法去面對生活中遇到的每一件事。所以別人看到山羊座時，總是會感受到他們滿滿的正能量，大家都會喜歡跟這樣的人在一起。

水瓶座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

水瓶座的個性超級倔強，凡是他們認定的事情就不容易被人改變。而通常他們向身旁的人詢問意見時，內心也已有自己的打算，所以當別人與他看法相同時，他會更加肯定自己的決定；如果不同，他們還是會堅持照著自己的方向走。

水瓶座最有魅力的時候，就在他們創業的這一個階段，大概35歲。這個時期的水瓶座是無所畏懼的，哪怕前途困難重重，他們依然能夠鎮定自若的去面對。所以這樣的水瓶座會讓人覺得特別的有安全感，好像不管發生什麼事，都不用擔心結果會很糟糕。只要有水瓶座在，那麼一切都會船到橋頭自然直。所以水瓶座會戀愛運爆發，追求者特別多。

雙魚座何時談戀愛；幾歲時桃花才會來？

雙魚座是個情感豐富、心思細膩的星座，常會太在意別人的評論而影響情緒，當面對到旁人對自己的負面評價，更會讓他們放在心上，進而不斷檢討自己，這也是他們非常需要旁人肯定的原因。

之前的雙魚座是比較不注重自己外在形象的人，因為他們特別的自由灑脫，總是有很多喜歡的事情可以去忙碌，所以沒有太多的精力放在收拾打扮自己上面。但是慢慢的，雙魚座也意識到，想要擁有一段甜甜的愛情，那麼自己就必須要拾掇一下才行。所以在24歲的年紀裡，雙魚座會開始研究怎麼穿搭讓自己更有氣質更好看。而在這之後，他們的桃花就會爆發。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】