陳智燊宋熙年相戀患難與共　夫妻相處之道絕不忘愛對方的初心

陳智燊(Jason)和宋熙年(Sarah)16年約滿TVB後雙雙離巢,以夫妻檔形式轉戰YouTube界,頻道經營得有聲有色。而陳智燊兩個月前獨自前往英國進行拍攝工作,宋熙年則留在香港照顧兩個兒子Damon(哥哥)和Jamie(弟弟),也經常更新他們在家的狀況和趣事。宋熙年更透露老公不在家的時間,她需要擔起幫兩兒子剪頭髮的工作。不過小別勝新婚,他們兩口子雖然分隔二地,但甜蜜依然。



陳智燊宋熙年由相識拍拖到「拉埋天窗」 多年感情依舊

Jason從英國回港隔離完畢後,回家給兩個兒子驚喜。(宋熙年IG)

7月頭陳智燊從英國回港隔離完畢後,便立刻回家給兩個兒子驚喜。宋熙年亦跟隨在後拍下這一幕,哥哥Damon看到爸爸後非常興奮,立刻衝上前抱住爸爸,弟弟Jamie見狀亦走上前擁抱爸爸,洋溢著幸福的笑容。陳智燊將兩人抱起在客廳走來走去,一家四口十分溫馨。

陳智燊在英國時,曾郵寄明信片給宋熙年和兩個兒子,上面寫上「Papa missed you very much. 」(爸爸很想念你們。)「Be good and listen to mummy. Don’t make mummy angry.」(要乖,聽媽媽的話。不要讓媽媽生氣。)可想而知陳智燊有多想念兩個兒子,相信工作再辛苦也是值得的。

陳智燊宋熙年模範夫妻相處之道 雙方價值觀一致是關鍵?

陳智燊和宋熙年都嚮往美好家庭。(宋熙年IG)

陳智燊透露自己年輕的時候已經計畫想要家庭,他笑言自己比較傳統,心裡認定如果想擁有一個美好的家庭,必須按步就班,循序漸進,先是求婚,結婚,然後生孩子。宋熙年在旁也點頭表示贊同,說這方面她跟丈夫相似。宋熙年認為女孩子一般還是比較著重儀式感和名分的,結婚簽紙雖然只是一張證書,卻會讓女生更有安全感。只有雙方目標一致,才能共同進退,患難與共。

陳智燊認為兩人要一起很認真的辦婚禮,然後一起栽培孩子,所有都是一起做的。當任何一方事事也顯得無所謂,就很容易變成一盤散沙。宋熙年補充,結了婚以後,她感覺自己比以前踏實了,彷彿在存錢在一個罐裡面,做每一件事都是為了二人,家庭和將來。陳智燊覺得由求婚到組織家庭,自己的心態由得過且過變得每件事都想做得更好,那股衝勁是驚人的。因為成家立室後,會想顧家,如何計畫生活和做好自己。

陳智燊宋熙年即使是老夫老妻 生活情趣仍是不可或缺

兩人同居多年,如膠似漆。(宋熙年IG)

同居再久 ,也不要小看一些小細節。宋熙年經常在社交媒體分享自己煲湯的過程,由買材料到處理食材都親力親為,只因希望對方可以喝到營養豐富的湯水,而陳智燊則負責擔任宋熙年的小助手,拍攝幕後花絮和洗碗的工作,分工合作,努力讓生活中鎖事成為兩人的甜蜜回憶。宋熙年更經常與老公陳智燊自製新鮮感,讓平淡的日常生活充滿著小情趣。陳智燊替宋熙年化妝,宋熙年又會為對方剃鬚。外出時,宋熙年及陳智燊都會充當對方的攝影師,為對方影靚相,感情自然日漸加深。

而陳智燊一次外地公幹準備回港時,離境前陳智燊於機場上看到一個淺粉色的Chanel手袋,覺得這色調與宋熙年非常合襯,就把它買下來,作為送給對方的驚喜。陳智燊道 :「離港工作難免會想念另一半,所以就打算送她一個手袋讓她驚喜。」愛妻心切的陳智燊更說:「買禮物畀老婆係好幸福嘅事。」喜歡Chanel的宋熙年表示自己從來沒有要求陳智燊送贈名牌手袋,但笑言:

他有一個弱點,就是每當他知道我對那件東西愛不釋手時,他便會很想買下來送給我。 宋熙年

陳智燊宋熙年不忘愛對方的初心 堅持貫徹到底

陳智燊認為遇到宋熙年是天大的禮物。(宋熙年IG)

陳智燊與宋熙年走在一起14載,其中一半時間都是地下情,在公眾場合不能眉來眼去,只能裝作不熟悉,實在不易。前幾年,陳智燊曾在電台節目罕有談及為何老婆宋熙年如此吸引,源於陳智燊個性比較理性、冷靜;而老婆為人開朗,對人熱情。相處之下,覺得大家性格截然不同,有一凹一凸的感覺。久而久之,兩人也習慣了彼此互補,離不開對方。轉眼間拍拖多年,令陳智燊覺得是時候要給予對方一個承諾及名份。陳智燊直言遇到宋熙年,是天大的禮物,羨煞旁人!

【陳智燊宋熙年Q&A】