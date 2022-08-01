陳智燊宋熙年相戀患難與共　夫妻相處之道絕不忘愛對方的初心

陳智燊（Jason）和宋熙年（Sarah）16年約滿TVB後雙雙離巢，以夫妻檔形式轉戰YouTube界，頻道經營得有聲有色。而陳智燊兩個月前獨自前往英國進行拍攝工作，宋熙年則留在香港照顧兩個兒子Damon（哥哥）和Jamie（弟弟），也經常更新他們在家的狀況和趣事。宋熙年更透露老公不在家的時間，她需要擔起幫兩兒子剪頭髮的工作。不過小別勝新婚，他們兩口子雖然分隔二地，但甜蜜依然。



陳智燊宋熙年由相識拍拖到「拉埋天窗」 多年感情依舊

Jason從英國回港隔離完畢後，回家給兩個兒子驚喜。(宋熙年IG)

7月頭陳智燊從英國回港隔離完畢後，便立刻回家給兩個兒子驚喜。宋熙年亦跟隨在後拍下這一幕，哥哥Damon看到爸爸後非常興奮，立刻衝上前抱住爸爸，弟弟Jamie見狀亦走上前擁抱爸爸，洋溢著幸福的笑容。陳智燊將兩人抱起在客廳走來走去，一家四口十分溫馨。

陳智燊在英國時，曾郵寄明信片給宋熙年和兩個兒子，上面寫上「Papa missed you very much. 」（爸爸很想念你們。）「Be good and listen to mummy. Don’t make mummy angry.」（要乖，聽媽媽的話。不要讓媽媽生氣。）可想而知陳智燊有多想念兩個兒子，相信工作再辛苦也是值得的。

陳智燊宋熙年模範夫妻相處之道 雙方價值觀一致是關鍵？

陳智燊和宋熙年都嚮往美好家庭。(宋熙年IG)

陳智燊透露自己年輕的時候已經計畫想要家庭，他笑言自己比較傳統，心裡認定如果想擁有一個美好的家庭，必須按步就班，循序漸進，先是求婚，結婚，然後生孩子。宋熙年在旁也點頭表示贊同，說這方面她跟丈夫相似。宋熙年認為女孩子一般還是比較著重儀式感和名分的，結婚簽紙雖然只是一張證書，卻會讓女生更有安全感。只有雙方目標一致，才能共同進退，患難與共。

陳智燊認為兩人要一起很認真的辦婚禮，然後一起栽培孩子，所有都是一起做的。當任何一方事事也顯得無所謂，就很容易變成一盤散沙。宋熙年補充，結了婚以後，她感覺自己比以前踏實了，彷彿在存錢在一個罐裡面，做每一件事都是為了二人，家庭和將來。陳智燊覺得由求婚到組織家庭，自己的心態由得過且過變得每件事都想做得更好，那股衝勁是驚人的。因為成家立室後，會想顧家，如何計畫生活和做好自己。

陳智燊宋熙年即使是老夫老妻 生活情趣仍是不可或缺

兩人同居多年，如膠似漆。(宋熙年IG)

同居再久 ，也不要小看一些小細節。宋熙年經常在社交媒體分享自己煲湯的過程，由買材料到處理食材都親力親為，只因希望對方可以喝到營養豐富的湯水，而陳智燊則負責擔任宋熙年的小助手，拍攝幕後花絮和洗碗的工作，分工合作，努力讓生活中鎖事成為兩人的甜蜜回憶。宋熙年更經常與老公陳智燊自製新鮮感，讓平淡的日常生活充滿著小情趣。陳智燊替宋熙年化妝，宋熙年又會為對方剃鬚。外出時，宋熙年及陳智燊都會充當對方的攝影師，為對方影靚相，感情自然日漸加深。

而陳智燊一次外地公幹準備回港時，離境前陳智燊於機場上看到一個淺粉色的Chanel手袋，覺得這色調與宋熙年非常合襯，就把它買下來，作為送給對方的驚喜。陳智燊道 :「離港工作難免會想念另一半，所以就打算送她一個手袋讓她驚喜。」愛妻心切的陳智燊更說：「買禮物畀老婆係好幸福嘅事。」喜歡Chanel的宋熙年表示自己從來沒有要求陳智燊送贈名牌手袋，但笑言：

他有一個弱點，就是每當他知道我對那件東西愛不釋手時，他便會很想買下來送給我。 宋熙年

陳智燊宋熙年不忘愛對方的初心 堅持貫徹到底

陳智燊認為遇到宋熙年是天大的禮物。(宋熙年IG)

陳智燊與宋熙年走在一起14載，其中一半時間都是地下情，在公眾場合不能眉來眼去，只能裝作不熟悉，實在不易。前幾年，陳智燊曾在電台節目罕有談及為何老婆宋熙年如此吸引，源於陳智燊個性比較理性、冷靜；而老婆為人開朗，對人熱情。相處之下，覺得大家性格截然不同，有一凹一凸的感覺。久而久之，兩人也習慣了彼此互補，離不開對方。轉眼間拍拖多年，令陳智燊覺得是時候要給予對方一個承諾及名份。陳智燊直言遇到宋熙年，是天大的禮物，羨煞旁人！

【陳智燊宋熙年Q&A】