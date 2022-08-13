艾米漢默紀錄片揭「愛吃人肉」內幕 姑姑：家族5代男人都是變態

2021年艾米漢默（Armie Hammer）被爆出有性暴力癖好，經常用社交平台Instagram傳送性騷擾訊息，更直接向追求的女性承認自己是「食人主義者」，事件引起社會關注。隨後外媒爆料指出艾米漢默另一IG私人帳號內充斥不少情色帖文、嗑藥等行徑，而且愈來愈多受害者站出來指控艾米漢默的家族都有變態黑歷史。事件令荷里活界譁然，在今年更被製作為紀錄片《House of Hammer》，不同受害者勇敢站出來發聲，其中包括艾米漢默的姑姑 Casey Hammer。



艾米漢默曾以《以你的名字呼喚我》入圍金球獎最佳男配角。（劇照）

憑電影《以你的名字呼喚我》而走紅的艾米漢默，在去年被爆出性醜聞，有自稱是受害者「House of Effie」公開多張艾米漢默利用 Instagram 傳訊息的截圖，大爆艾米漢默有性暴力癖好，更多番表明自己是「100％食人主義者」，字裡行間滿是性騷擾及性暴力的訊息，如「自從上過你的屁股之後，只有上屁股我才會想X」、「我想吃掉你」、「我想切掉你的手指，放在我的皮夾中收藏」等等。艾米漢默更被控告強姦，形象插水的他遭解僱，自此被消失於荷里活圈。

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近日 Discovery+ 將艾米漢默性醜聞拍成紀錄片《House of Hammer》，紀錄片除了會提及艾米漢默之外，還會揭開「漢默家族」5代男性的秘密。在預告中可見，有兩位艾米漢默的前女友出面受訪，其中一位更即場朗讀艾米漢默的短訊：「我有個幻想希望能夠證實到她們的愛及奉獻，我很想將她們綁在公共場所，任何人都可以任意使用她們的身體，看看她們會不會為了我與陌生人做出性行為。」

艾米漢默姑姑 Casey Hammer（《House of Hammer》預告截圖）

除了艾米漢默的前女友，他的姑姑 Casey Hammer 在紀錄片更為觀眾揭開艾米漢默家族5代男士的黑歷史， 當中包括吸毒、出軌與暴力傾向。漢默家族在美國和俄羅斯都擁有多間公司，是美國著名的富豪家族。姑姑 Casey Hammer 大爆，原來早在1955年，艾米漢默的祖父朱利安漢默（Julian Armand Hammer）曾經也傳出醜聞，有傳當年他26歲生日時在自家大宅內殺了一位男子。她又在預告中更明言：「漢默家族男性都是變態！」（紀錄片將於9月2日於Discovery+上架。）

除此之外，早在2015年姑姑 Casey Hammer 也曾經出版書籍《Surviving My Birthright》，她在書中大爆其父親 Julian Hammer 在她童年時性虐待，連哥哥麥可漢默也曾經對她做出如此惡行，而她在訪問中透露漢默家族經常貶低女性，令到成長於漢默家族的男性都出現心理健康的問題，又揚言是時候要發聲揭露他們的真面目：「他們就像被釋放的野獸。我讓漢默家族控制了我整個人生，是時候停止了。」

艾米漢默曾有一位結婚10年的前妻、電視名人伊麗莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers），育有一對子女（IG@elizabethchambers）

艾米漢默曾有一位結婚10年的前妻、電視名人伊麗莎白錢伯斯（Elizabeth Chambers），育有一對子女，二人在2020年7月離婚，有傳當年二人離婚的原因是因為艾米漢默出軌。在去年爆出艾米漢默的性醜聞時，伊麗莎白曾公開怒斥艾米漢默「根本是禽獸」。

疑似艾米漢默與女網民的變態情慾對話曝光。（網上圖片2）

艾米漢默曾爆出另一IG私人帳號，裡面充斥了不少情色帖文、嗑藥等行徑，其中一張是艾米漢默在離婚後前往開曼群島探望前妻及小孩時，艾米漢默找來應召女郎開房，更拍片分享，他又曾分享自己在駕車吸毒的畫面，離經叛道的行為令人咋舌，男神形象一夕間插水。其中一位舊愛寇特妮伍切克維琪（Courtney Vucekovich）更指出艾米漢默迷戀 BDSM（綁縛與調教） ，不時存有很多恐怖幻想，也曾經對她說過：「想打斷你的肋骨再 BBQ 吃掉。」又試過在她瘋狂舔她手指傷口上的血。