內地人妻結婚4年暴肥35公斤　丈夫甜蜜示愛：現在日子有趣多了

在「瘦才是美」當道的社會，不少人都會在網絡上分享自己瘦身的前後對比圖。所謂「窈窕淑女，君子好逑」，但中國內地一位人夫卻一反常態，上載妻子結婚4年後暴肥35公斤的心路歷程！雖然老婆身材走樣，但他不但沒有半分嫌棄，還大方示愛：「現在的日子比以前過得有趣多了。」



中國遼寧省瀋陽市一名丁姓人夫將妻的發胖前後的舞姿剪輯成影片，在網絡上瘋傳。（抖音@香菜叔叔和他的可愛小胖）

中國遼寧省瀋陽市一名丁姓人夫將妻的發胖前後的舞姿剪輯成影片，在網絡上瘋傳。這位人夫形容其妻子結婚前身型苗條、外表漂亮，更會跳性感爵士風的舞蹈，多才多藝。片段亦記錄了她於跳舞室更會換上露腰裝，可見其身材姣好。而婚後首兩年丁太的身形並沒有太大變化，可是其後體重卻暴增35公斤之多，不知道是不是日子過於安逸，導致「幸福肥」！

這位人夫形容其妻子結婚前身型苗條、外表漂亮。（抖音@香菜叔叔和他的可愛小胖）

下巴和瓜子臉消失不見，變成了圓滾滾包包臉；纖瘦長腿變成象腿穩站地上，這些不在話下。最令人捧腹大笑的是，這位人妻居然連跳舞風格也180度大轉變，由原本的性感可愛風，變得豪爽，而且不羈放蕩。影片裡她身穿毛茸茸的灰色睡衣，不顧形象地於鏡頭前熱舞一番，其老公見狀笑言現在的舞蹈風格是「羊癲瘋」，覺得自己「像花了一份錢娶了兩個老婆似的」。

婚後首兩年丁太的身形並沒有太大變化。（抖音@香菜叔叔和他的可愛小胖）

不過這位人夫及後解釋，自己太太屬於易胖體質，結婚前能保持纖瘦身材是因為有嚴格控制飲食，而婚後兩年也還能控制得住體重。但步入第三、四年以後便開始放飛自我，體重亦馬上激增。除了穿不回以前的衣服，首飾也不合尺寸，走路還有點晃！

步入第三、四年以後開始放飛自我，體重馬上激增。（抖音@香菜叔叔和他的可愛小胖）

但丁人夫直言現在日子比起以前過得有趣多了，不過為了健康著想，還是會慢慢幫助她減肥。妻子也承認這是她談過最開心的一次戀愛，可以不顧形象的哈哈大笑，怎樣老公也不會嫌棄自己，倆小口甜蜜得很。