22歲女生拒絕生育 摘除輸卵管　製成項鍊只為完成母親心願？

撰文：許秀麗
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現今女生思想更獨立，對於將來生育與否，很早就有了自己的規劃，並認為擁有一名親生子女不是人生必要目標。在美國就有一位22歲女生 Savannah Blouin 很早就清楚自己的人生規劃，她並不想生兒育女，另因美國推翻了女性墮胎合憲權，讓她有了輸卵管切除手術的念頭。在手術後 Savannah Blouin 更將輸卵管標本製成頸鏈，讓它以另一種形式留在身邊。

Savannah Blouin 在TikTok上傳了一段影片，分享她以輸卵管標本製成的項鍊。（IG@savblouin）

這名來自美國康涅狄格州的22歲的女生 Savannah Blouin 日前在TikTok上傳了一段影片，展示自己一條透明樹脂包裹著外形像是海馬的物件，不久她就興奮分享項鍊裡面裝著的是她的輸卵管標本！Savannah 很早就想清楚自己不願生育，另因今年6月美國最高法院推翻「羅訴韋德案」，即女性墮胎合憲權，讓她下定決心進行輸卵管摘除手術。

Savannah 分享到會有製成項鍊的想法，其一原因是媽媽同樣已經失去輸卵管，當時也很想保留下。（IG@savblouin）

Savannah 憶述於今年7月順利摘除了輸卵管，當時她並不想將切下來的兩條輸卵管當作醫療廢物丟棄，所以在手術後約2星期醫生將輸卵管標本送還時，她決定將它製作成項鍊，以另一種形式留在身邊。她更分享到會有製成項鍊的想法，另一原因是媽媽同樣已經失去自己的輸卵管，當時也很想保留下，但20年前沒辦法做到，故此她代媽媽完成心願。

Savannah 的媽媽是支持和理解，反而是弟弟強烈反對她的決定。（IG@savblouin）

要完成這項旁人沒法理解的事情，最重要是家人的支持！Savannah 的媽媽是支持和理解的，但反而是弟弟強烈反對她的決定，斥責她令媽媽沒有了抱外孫的機會。但 Savannah 笑指媽媽已經飼養了4隻兔子，就像兒孫一樣，媽媽是不會在意的！

Savannah 更分享到當時她帶同輸卵管標本以找飾品店店員，對方非常專業的幫她完成項鍊，並沒有覺得驚訝。（TikTok@SavannahBlouin）

此外，Savannah 更分享在製作項鍊時的趣事，當她帶同輸卵管標本以找飾品店店員，對方非常專業的幫她完成項鍊，並沒有覺得驚訝。最後，Savannah 分享到自己雖然切除了輸卵管，但月經及荷爾蒙依然十分正常，同時形容到戴上項鍊後感覺很特別，覺得自己充滿能量。

Savannah 在上傳影片後，留言也並沒有一面倒，更多網民是驚訝和稱奇。（IG@savblouin）

切除輸卵管並將標本製成頸鏈，即使在現今社會依然是思想前衛，但在 Savannah 上傳影片後，留言也並沒有一面倒，更多的是驚訝和稱奇：「（輸卵管）這麼的小嗎？」、「我很遺憾必須摘除子宮，並沒辦法保留它，祝你幸福」、「生命就是在這小小的地方誕生的嗎？」。當然同時亦有網民不解和錯愕，也有人擔心她在將來會後悔這個決定。對於這件事不論是支持還是爭議，Savannah 是一名成年人，在經過深思熟慮和媽媽支持下完成手術，她只是向我們展示了人生的另一種選擇而已。

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