丈夫得知是女寶感失落！只想要男孩 準媽媽卑微問：你會愛我們？

每個寶寶都應該是在父母期待中誕生，不管是男孩還是女孩！在台灣討論區Dcard 上，就有一位準媽媽發文「知道是女寶後，另一半卻異常失落」。在準媽媽懷孕五個月時，終於知道寶寶性別是女孩，但她的丈夫卻沒有辦法接受她是女孩這個事實，他的態度讓這位準媽媽很難過，也替還沒出生的寶寶感到非常難過，一度有了終止懷孕的念頭。而在這篇帖文發布後，亦引起了網民不少爭議和討論。



丈夫得知懷的是女寶寶後，情緒非常失落（截自 Dcrad）

在帖文中，這位準媽媽提到他們早就討論好只生一胎，而丈夫在她照出寶寶性別前，不斷地看超聲波照片、研究學術論文、懷孕狀態等分析下，一直認為她懷的就是男孩，所以他解釋道是因為自己滿懷期望是男孩，沒想到照出來卻是女孩，有了落差。但這位準媽媽受丈夫的情緒影響，也替寶寶感到非常難過，明明寶寶沒做錯甚麼，卻被父親如此不期待。

這位準媽媽有提到丈夫是獨子，家裏沒有要求一定要生男孩，婆婆思想很開通，只是有一點重男輕女，（BB來了 劇照）

後續準媽媽再更新帖文，提到丈夫是獨子，家裏沒有要求一定要生男孩，婆婆思想很開通，只是有一點重男輕女，關於這一點她也很疑惑和覺得矛盾，但也只能相信和接受。她猜測丈夫會這樣說是不想讓她懷孕時感到壓力，而她也分享到後來終鼓起勇氣問丈夫，「我會等你振作，那你好起來後，你會愛我們嗎？」，而她得到的回答是，「妳，我當然愛；孩子再給我一些時間。」

準媽媽在孕期間得丈夫並不愛他們兩人的小孩，情緒大崩潰跟她丈夫說「若無法真心愛我們，那何必把孩子生下來！」（BB來了 劇照）

在懷孕期間卻得知丈夫並不愛孩子，令到這位準媽媽情緒大崩潰，痛哭同時引起了終止懷孕的念頭，跟她丈夫說「若無法真心愛我們，那何必把孩子生下來！」幸好是她丈夫並沒有這個想法，而且向她道歉說不該讓她有這樣的想法，還是會好好孕育他們的小孩。

帖文在發布後﹐有網友留言：「絕大部分都是有自己想要的性別，只是不敢講而已」（BB來了 劇照）

不難想像在帖文在發布後引起很大討論，有網友留言：「絕大部分都是有自己想要的性別，只是不敢講而已」，的確很準確符合帖文中那位準爸爸的心情，筆者也相信他很愛他的妻子，但在面對自己是家中獨子、母親的期望、自己前期的預估以及照顧妻子孕期的情緒，在種種壓力下，他不敢表達自己心底想要的小孩性別。

帖文的準媽媽有提到自己與丈夫在婚後就討論好只生一胎，就有不少網友擔心「他會找各種理由叫妳生二寶」，畢竟第一胎不是期望的性別，真的很有可能會找藉口多生一個寶寶。萬一第二個寶寶是男孩，這時媽媽又要擔心女兒會被冷落，偏心男寶寶，所以在留言底下不少網友都提醒她要小心。