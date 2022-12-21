張敬軒入行20年 由軒仔到樂壇社工：幫得幾多得幾多 細數4暖心事

張敬軒演唱會｜剛在年中完成2021-2022年26場《THE NEXT 20演唱會》的張敬軒，在昨日再度舉行10場《Revisit張敬軒演唱會》與歌迷共渡聖誕節及跨年，在場場爆滿下，於12月19日公開發售加開的12月30日場次門票（合共11場），隨即被搶購一空！在人才輩出的演藝圈，入行20年的張敬軒不僅沒被時代遺忘，近年更是橫掃樂壇、廣告及KOL界，可見人氣不減反增！

張敬軒更是連續兩年在《叱咤樂壇》的民選獎項「我最喜愛的男歌手」大獎中﹐屢獲支持，以一己之力對大熱男團MIRROR的四子，這其中原因不只是他「紮實」的唱功和陪伴我們人生不同階段的樂曲，還有他一件件的暖心事，讓他在一眾藝人和歌迷眼中成為值得信賴的「軒公」！



▼▼▼ 張敬軒｜一連11場《Revisit張敬軒演唱會》於昨日（12月20日）正式開始！▼▼▼

張敬軒｜一連11場《Revisit張敬軒演唱會》於昨日（12月20日）正式開始！（葉志明 攝）

▼▼▼ 張敬軒｜張敬軒於2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮中奪得「至尊唱片大獎」，在昨日（12月20日）再度舉行11場《Revisit張敬軒演唱會》與歌迷共渡聖誕節及跨年▼▼▼

張敬軒演唱會｜80、90後女生情歌 歌單上的張敬軒

80、90後是聽甚麼歌長大呢？這個問題的答案，相信每個人都不一樣，畢竟在那個年代出色的歌手太多了，但如果是問80、90後女生的情歌歌單有誰？那麼張敬軒的情歌必定榜上有名！ 由《笑忘書》一封笑著忘記自己的情書、《追風箏的孩子》唱出無疾而終的初戀、《塵埃落定》卑微的愛、《春秋》愛人也要懂得愛自己、《百年樹木》時機不對只能錯過的愛、《俏郎君》歷盡風浪卻最終分手、到《賽勒斯的愛》虛擬世界中的真愛等等情歌，張敬軒的情歌有太多太多了，由大路情歌到古典以及R&B和電子音樂，再配上他得天獨厚的歌喉，為每位女生們細訴出一個個動人心弦的愛情故事。

張敬軒演唱會｜曾歷抑鬱症、事業低潮 更懂得送上恰當的溫柔

張敬軒演唱會｜曾歷抑鬱症、事業低潮，更懂得送上恰當的溫柔（IG@hinscheung）

除了一首首陪伴我們走過青春歲月的歌曲外，近年張敬軒的暖心事更是不時聞及，無論是「軒公開庫」還是「樂壇社工」，只要他力所能及的，都會在適時提供恰當的幫助和安慰。張敬軒提攜後輩、助人，都是他發自內心的舉動，是他在經歷家族性遺傳的抑鬱症後，且再歷事業低潮後，他太清楚不論在心靈還是人生低谷時，被人扶持一下的重要性。

張敬軒演唱會｜暖心事1：MIRROR舞台事故後 為舞蹈員聯絡心理輔導和情緒支援

張敬軒演唱會｜暖心事1：MIRROR舞台事故後 為舞蹈員聯絡心理輔導和情緒支援（截自 IG@hinscheung）

所以當在MIRROR舞台意外發生後，在眾多藝人對事件表達惋惜和關注時，張敬軒卻是以行動去給予支持。事源當晚現場觀眾當中有紅十字會工作人員，他認為其他舞蹈員可能會受到心理創傷，他提出可以為出事的舞蹈員提供情緒輔導。

而張敬軒則隨即與演唱會舞蹈統籌協助主辦單位，聯絡專業輔導顧問向舞蹈員無償提供心理輔導和情緒支援，以助他們早日走出陰霾。過程中張敬軒強調當中不涉及金錢上幫助，或許在這他認為相關費用交由公司負責較為妥當，此舉正正是在在適時提供恰當的幫助和溫暖。

張敬軒演唱會｜暖心事2：「軒公開庫」設立獎學金 助有志投身演藝行業的人追夢

張敬軒演唱會｜暖心事2：「軒公開庫」設立獎學金 助有志投身演藝行業的人追夢（IG@hinscheung）

張敬軒入行20年，由初出道的「軒仔」到「軒公」，除了憑藉他一步步的努力、不鬆懈，更重要的是他的「起步資金」5萬元是媽媽借出，才有了當年於廣州自資出的第一張唱片，所以他相當明白「起步資金」的重要性。

故張敬軒近日在出席活動時，分享了自己在來年的一個計劃，將會與舞蹈及戲劇界的代表一起設立獎學金，助有志投身演藝行業的人放膽追夢，首批獎學金達200萬元，全數來自他的私人資金，名符其實的「軒公開庫」。

張敬軒演唱會｜暖心事3：「樂壇社工」給予新一代歌手舞台 讓更多人認識他們

張敬軒演唱會｜暖心事3：「樂壇社工」給予新一代歌手舞台 讓更多人認識他們（IG@terencelam0903)

談起張敬軒，不得不提起他近年的新綽號「樂壇社工」，他有句口頭禪：「幫得幾多得幾多。」而張敬軒是真的身體力行，去幫助和支持每一個歌手或新人。在去年至今年初的《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》他就邀請了一班年輕歌手作為嘉賓，包括：林家謙、張天賦、洪嘉豪、姜濤、陳卓賢、柳應廷、COLLAR等等，讓一眾年輕新面孔有更多人認識和聽到他們的作品。

而張敬軒這樣的舉動，就如同他剛出道時經常到不同舞台演唱自已的作品，為的就是希望能有多一個人聽到的自己歌曲，而如今他有這個能力提供這樣的舞台。張敬軒曾在演唱會中分享：

自己做過新人，也是當年的既得利益者，一步步進步，來到不同位置，是很多前輩給予機會。今日身為前浪，也有責任營造一個良好的樂壇生態，和良好的新陳代謝給樂壇。 張敬軒

張敬軒演唱會｜暖心事4：為末期骨癌歌迷完夢 在演唱會中與他隔空合唱

張敬軒演唱會｜暖心事4：為末期骨癌歌迷完夢 在演唱會中與他隔空合唱（張敬軒演唱會 截圖）

張敬軒的「暖男」事蹟不僅限於樂壇，他也是認真對待每一位歌迷，他的一位18歲患有末期骨癌的歌迷Tobey，心願是能跟他見面及合唱一曲。張敬軒得悉後，有時間便會抽空去探望Tobey，並幫他完成心願二人於錄音室合唱了《預言書》，張敬軒更承諾會將歌聲帶上紅館。

但可惜不久後Tobey不敵癌症逝世，而張敬軒亦信守諾言，在《HINSIDEOUT張敬軒演唱會》中跟Tobey的錄音隔空對唱。其實張敬軒大可在見面後，就當完成了Tobey的心願，但他卻願意花時間和心力去完成其他人的願望。在後來張敬軒分享道，從沒覺得自己的職業有多大義意，但直到幫了Tobey後，讓他找回當歌手的意義。