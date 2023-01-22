男友媽要求狗坐飯桌、女友坐沙發吃飯「是男人都會站在媽媽這邊」

婆媳糾紛無疑是兩人感情路上最大的阻礙，即使在一起多久，敵不過這一關總是沒有辦法走下去。近日Dcard一篇名為「因為男友的狗想分手」的貼文就是關於婆媳糾紛導致分手局面，可是讓樓主看清男友和其家人，居然是一隻狗，一起來看看發生什麼事吧。



第一次去男友家，剛進門的時候就被要求要跟他們家的狗打招呼。（《Kill It》劇照）

樓主是一位女生，跟男朋友交往2年。第一次去男友家，剛進門的時候就被要求要跟他們家的狗打招呼，一開始樓主以為只是開玩笑，所以也只是笑笑帶過，說了句哈囉。豈料男友媽媽居然有點兇的說：「啊妳是誰？妳名字要講啊？」 所以我就跟他們家的狗狗說：「我是XX，（男友的名字）的女友。」樓主不知道男友的媽媽是故意要羞辱我還是怎樣，反正感覺很差。

男友媽媽居然叫樓主裝好飯自己坐客廳沙發吃，其他人跟狗都坐餐桌吃。（《耀眼》劇照）

後來樓主也很常去男友家，但狗狗就是一直對她吠，讓她心情很煩躁。雖然知道對狗狗來說，看到不夠熟悉的人會吠叫、有警戒心是很正常不過的，可是男友家人也不想出言勸阻，任由他一直對其吠叫低吼。吃飯的時候，他們習慣把狗狗放在餐桌上跟大家一起吃，狗狗就站或坐在餐桌上吃他的晚餐。牠還會在桌上抓癢或甩毛，樓主覺得超噁心。但因為為狗會戒備她，導致狗無法好好吃飯，男友媽媽居然叫樓主裝好飯自己坐客廳沙發吃，不過她男友有陪樓主一起在沙發吃，但是樓主感覺還是非常不舒服的。

有次男友盛了一碗紅豆湯給樓主，細看發現上面飄了一堆狗毛，樓主真的喝不下去，就很小聲跟男友說湯裡有毛，男友就跟他媽媽說，結果他媽媽就淡淡的回說：「有毛就拿掉就好啊，每個月都有洗澡髒不到哪裡去」。還有男友媽媽切了水果，水果上都會黏到幾根毛，所以樓主吃前都要先檢查然後用手挑掉。更噁心的是，男友爸會直接手抓水果拿給狗狗吃，而狗狗都會咬到男友爸的手，手上沾了狗口水，男友爸又直接用手去拿水果，還會挑來揀去要找小塊的給狗吃。

男友媽媽只冷冷地說：「妳就是沒有得到他的信任才會這樣」，還抱怨我都沒有買過狗狗零嘴給他！（《會讀心術的那小子》劇照）

男友家是沒有狗碗的，狗狗就是跟大家用一樣的玻璃碗，所以每次洗完說不定下一次樓主就是用到狗吃過的碗。而沙發上全部都是狗毛，樓主在客廳坐一下，回男友房間就發現身上都沾滿狗毛。更過分的是，有次樓主要上廁所的時候，狗擋在路中間，看到她走近就低吼，樓主不知道怎麼辦，又很怕牠咬自己，結果男友媽媽見狀也不驅趕牠。樓主只好好聲好氣的跟狗狗說：「米菲借我過好不好？我想上廁所。」狗狗卻狂對她吠叫，男友媽媽只冷冷地說：「妳就是沒有得到牠的信任才會這樣」，還抱怨樓主都沒有買過狗狗零嘴給牠！

樓主重申自己並不討厭狗，即使男友家的狗很兇，她也深知不是狗的錯，但確實是這隻狗讓她看到了男友家人的這一面。由於樓主和男友是以結婚為前提交往的，所以之前早就有聊過未來結婚要住在他家，樓主原本覺得沒什麼，但現在這些狗狗的事，讓她不禁在想未來是不是要永遠過上這種食物充斥狗毛的生活。如果未來結婚沒有要跟男友家人住在一起的話還好，可是男友是獨子，以後結婚也是要幫忙照顧他爸媽，一想到未來的生活就讓樓主很掙扎。其男友說這隻瑪爾濟斯是他們家第三隻狗，因為他爸媽很愛瑪爾濟斯這個品種，所以會一直養這種狗。

當樓主發了千字文想要跟男友好好討論這個問題的時候，男友居然已讀不回，最後更說「今天是一個男人、一個兒子都會站在自己媽媽這邊」，完全沒有想要解決問題，也不分辨是誰的錯，更莫說是體諒女友了。樓主也無奈表示現在才知道，只要談到家人，自己是完全沒有說話權的。