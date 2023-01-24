父為奪撫養權竟「變性」：我現在也是一名媽媽了

離婚最大的難題之一就是爭奪子女撫養權，厄瓜多爾一名父親因為喪失一對女兒的撫養權，苦訴當地司法往往偏袒女性，因此毅然選擇「變性」！以證明自己有能力兼任母親一職，和給予女兒同等份量的關愛。



兩人在離婚後一直為爭奪女兒撫養權打官司，最終由妻子獲得勝訴。（FB @Rene Salinas Ramos）

47歲的René Salinas Ramos和前妻育有兩名女兒，兩人在離婚後一直為爭奪女兒撫養權打官司，最終由妻子獲得勝訴。Ramos不服判決：「在厄瓜多爾，當父親是一種懲罰，我們只被視爲扶養家庭的人，但我一直在給予女兒愛和保護，就像他們的媽媽一樣。」Ramos認為當地的法律對父親不利，在孩子監護權案件中總優先考慮判予母親勝訴。

由於失去撫養權，這名爸爸已經有5個多月沒有見過女兒們，讓他身心疲憊。（FB @Rene Salinas Ramos）

據悉，現時其女兒們與前妻居住的環境欠佳，由於失去撫養權，這名爸爸已經有5個多月沒有見過女兒們，讓他身心疲憊。於是他做了史無前例的決定，就是將身份證上的性別更改為「女性」！更向當地媒體展示新身份證，並澄清此舉只是為了爭奪撫養權，與真實性別及性取向無關：「如果法律規定女人擁有此特權，那我現在也是一名『媽媽』了，這樣我也有權給予孩子們所謂的母愛。」

雖然Ramos成為當地首位通過「變性」爭奪孩子撫養權的人，但他和前妻的孩子撫養權案件仍然在審理中。不過Ramos的舉動卻引發當地LGBT社運人士的不滿，該國首位跨性別女性議員Diane Rodríguez更譴責Ramos的行為違背司法精神，認為此舉可能令其他反對真正變性群體的議員有機可乘。