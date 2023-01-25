意外發現催眠師是前世情人！二人再續前緣步入婚姻

緣分總是妙不可言，英國一位女子Angela McGillivray，因為好奇自己的前世，找來催眠師Derek McGillivray，結果發現對方竟然就是自己的前世情人，最終兩人決定再續前緣步入教堂，非常浪漫！



英國一位女子Angela McGillivray，因為好奇自己的前世，找來催眠師Derek McGillivray。（FB @A Happy Medium）

Angela McGillivray一向很好奇關於靈性的事，尤其是自己的前世，因此在朋友推薦下，找來催眠師Derek McGillivray，用催眠的方式了解自己的前世今生。

結果發現對方竟然就是自己的前世情人。（FB @A Happy Medium）

當第一眼看到Derek的時候，Angela很容易便放鬆下來，很快就進入催眠狀態。她在催眠狀態中回到大約15世紀，雖然看不到自己的樣子，但從身上的長裙及靴子就知道自己是一位叫Mharie McCloud的女子。

當第一眼看到Derek的時候，Angela很容易便放鬆下來，很快就進入催眠狀態。（FB @A Happy Medium）

Angela透露自己在前世被爸爸迫婚，要嫁給一個自己不喜歡的男人。後來看到一個健碩的男人，Angela便瞬速墮入愛河。接著Derek就向她問該男子的特徵，而當Angela醒來後才驚覺，那個男人不就是眼前這個人嗎？

Angela透露自己在前世被爸爸迫婚，要嫁給一個自己不喜歡的男人。（FB @A Happy Medium）

之後Angela主動出擊傳信息給Derek，但Derek卻因為職業道德十分猶豫，不敢回覆對方。最後在朋友的鼓勵下，二人才正式開始約會。而且原來兩人都曾經離婚並育有子女，他們也不敢相信兩人經歷會如此相似。

Angela主動出擊傳信息給Derek，但Derek卻因為職業道德十分猶豫，不敢回覆對方。（FB @A Happy Medium）

最後Angela與Derek在去年4月正式結婚，為了紀念這段跨越前世今生的愛情，他們還特別選用穿越劇《古戰場傳奇》當作婚禮主題！