3大星座對愛情最灑脫：合則來不合則去！若戀上雙子必須及早表白

究竟是第一眼就看上的人還是相處後培養出的感情才是真愛呢？有人說一見鍾情是看外表，也有人說日久生情是妥協，但其實這兩者並沒有對或錯，全看雙方的性格喜歡什麼。



以下盤點出3大「講求速戰速決的星座」，日久生情這種狀況較難發生在他們身上，一見鍾情、觸電的感覺比起來相對更容易出現，因此想追求這些星座的朋友，千萬別想著細火慢燉的愛情，適時來些意想不到的小刺激、小驚喜，也許對他們來說更浪漫，告白成功的機率這不就提高了嗎！

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講求速戰速決的星座

1. 白羊座（台譯：牡羊座）

個性直接、做事衝動的白羊座，處理事情上也相對急躁一些，在愛情方面，白羊座喜歡第一次與對方相處的感覺，也就是所謂的追求新鮮感，同時也非常注重第一印象，通常也就決定了雙方還有沒有發展的可能，不過只要他們得到手後，注意力就會開始往別的地方飄走，維持一段長久關係對那些還未經世事的白羊座來說，相對困難度比較大一些。

2. 水瓶座

在愛情方面，水瓶座非常講求「機緣」兩個字，很難因為對方默默守護或者長時間陪伴就被感動，像是那種只抱著我能遠遠看著她就好的心態，對於他們而言完全就是直接出局，因此千萬不要跟水瓶座玩拖延戰術，更不要想著藉由欲擒故縱來得到他們，相處久了反而越難讓他們動心，採取直球對決的手段也許更容易成功，對待個性急躁的人你就要比她更急。

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3. 雙子座

雙子座的個性超多變，喜歡一下這樣一下又那樣，做什麼事總是反覆不定，在愛情方面是個標準的急性子，因為他們若是開始思考對方合不合適時，通常就會面臨想太多反而就不敢行動的狀況，因此雙子座常會覺得不如就先做再說，至於結果如何那都是以後的事情，所以想要追求雙子座的朋友，切忌同樣也不用想太多，一旦錯失良機就很難再讓他們心動啦。

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