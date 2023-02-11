教你10招如何撒嬌於無形　交往20年人妻：撒嬌不只是溫柔！

所謂「撒嬌的女人最好命」， 撒嬌的確是很多男生愛吃的一套，近日Dcard一位女網友則分享了10個撒嬌的小技巧，即便已經跟丈夫在一起快20年，雙方感情還是非常的好。女網友認為自己平常是一個不拘小節的人，講話聲音也並不嬌嗲，丈夫卻說她很常撒嬌於無形，可能是撒嬌時跟本人有反差感。重點是撒嬌可以讓對方開心，開心就會幫忙做很多事，也會對自己很好，那自己也會開心，是一個好的循環。



所謂「撒嬌的女人最好命」， 撒嬌的確是很多男生愛吃的一套，近日Dcard一位女網友則分享了10個撒嬌的小技巧。（《撒嬌的女人最好命》劇照）

不過樓主提醒，所有撒嬌招式都不能同一招天天使用的，因為頻率太高會沒有驚喜。撒嬌不僅是黏人，有時候也要若即若離才能吸引注意力的。撒嬌力度需要掌握得剛好，不然很容易會變膩。而撒嬌也有很多種類，可以是害羞的、小傲嬌的、裝可愛的、御姐風的、挑逗的、裝無辜的，而切換不同風格撒嬌均可以增加情趣。樓主還補充，撒嬌時偶爾加一點勾引挑逗的感覺， 絕對會是最高境界，讓各種撒嬌使用於無形在生活中，就能「耍賴」成功！

撒嬌的小技巧 | 1. 對方下班時打開家門的瞬間，可以衝過去用力抱緊他，親他一下，說「歡迎回家」。



撒嬌的小技巧 | 2. 有時候各自做自己的事時，可以突然跑去親他一下，然後眼神微笑撇他一眼就離開。



撒嬌的小技巧 | 3. 叫他看看自己，然後眼睛直直看著他微笑，在他問我時，輕輕歪頭眨眼一下，走俏皮風格！



撒嬌的小技巧 | 用無辜的眼神嘟嘴看著他，然後抱住他去咬他肩膀肩胛骨兩下，再耍賴。（《三流人生》劇照）

撒嬌的小技巧 | 4. 用無辜的眼神嘟嘴看著他，然後抱住他去咬他肩膀、肩胛骨兩下，再耍賴。



撒嬌的小技巧 | 5. 從後面幫他按肩膀，然後手指默默往下在他胸口畫圈圈，在他神智不清時，耍賴叫他等等去洗碗。



撒嬌的小技巧 | 6. 直接用老招，裝娃娃音拜託對方幫忙，然後拉著他的手搖晃。



撒嬌的小技巧 | 直接用老招，裝娃娃音拜託對方幫忙，然後拉著他的手搖晃。（《任意依戀》劇照）

撒嬌的小技巧 | 7. 偶爾用裝可愛的眼神嘟嘴說「我想要抱抱」，然後用力抱一下，再繼續做自己的事。



撒嬌的小技巧 | 8. 下班回家後，坐他大腿上，摟脖子再問他想不想念自己。



撒嬌的小技巧 | 9. 偶爾說土味情話，在他問出「想要什麼」或「喜歡什麼」等問句時，可以套用「我想要你」或是「我喜歡你」的土味情話。



撒嬌的小技巧 | 10. 主動吻他，但要親吻的若即若離，讓他意猶未盡再耍賴，小小挑逗也是一種撒嬌，但樓主直言這樣被帶到床上的風險更高。



撒嬌的小技巧 | 偶爾用裝可愛的眼神嘟嘴說「我想要抱抱」，然後用力抱一下，再繼續做自己的事。（《社內相親》劇照）

最後，樓主還分享了他們其中一件甜蜜的故事：某天樓主心血來潮，打電話給對方，以裝無辜的聲音叫正在辦公室的丈夫大聲說出「我愛你」，對方則傻笑說：「我在辦公室裡不能說啦。」樓主則耍賴說：「就是你在辦公室才要你說啊。」對方掙扎好久，最後才微微大聲的說出「我愛你」三個字，當時辦公室也才三個人。之後每次對方上班難得接到自己的來電，都會第一時間衝出去門口。