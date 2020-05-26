【何鴻燊逝世】買圓明園豬首馬首銅像贈國家　被譽為「愛國商人」

賭王何鴻燊今日（26日）在養和醫院病逝，享年98歲。他生前曾兩度出手，於2003年據傳斥資600萬港元買下流失海外的圓明園大水法豬首，以及在2007年以6910萬港元買下馬首銅像，並轉贈送予中國官方，獲得「愛國商人」稱號。 何鴻燊曾指出，希望能藉自己的捐贈，帶動更多人參與保護中國文物的工作，共同宣揚愛國愛民族意識，「為了能讓國寶回家，一切都是值得的」。

何鴻燊2003年買下圓明園大水法豬首銅像，後轉贈回北京。（網上圖片）

首個經賭王之手送回北京的銅像，是流失海外140多年的圓明園大水法豬首。2003年，他向中華搶救流失海外文物專項基金會的「國寶工程」捐款，透過基金會從一名美國私人收藏家手中買下豬首銅像，據傳所涉金額超過600萬港元。在完成一切程序後，何鴻燊將豬首銅像轉贈予保利集團，現存放在北京保利藝術博物館予公眾觀賞。

2007年，何鴻燊在蘇富比拍賣前斥資6910萬港元高價買下馬首銅像，據知此交易刷新了當年中國清代雕像在全球的最高成交價，何曾表示成交價雖比預期為高，但「為了能讓國寶回家，一切都是值得的」。

基金會指出，何鴻燊再次慷慨出資，其意義在於能讓更多有識之士加入到關注海外流失的國寶隊伍中，並通過公益方式促成其回歸故土。何鴻燊則說，自己很榮幸能參與搶救流失海外文物的工作，繼豬首銅像之後，將馬首銅像捐贈國家。他希望能藉此帶動更多人參與保護中國文物的工作，共同宣揚愛國愛民族意識。