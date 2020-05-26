【何鴻燊逝世】買圓明園豬首馬首銅像贈國家　被譽為「愛國商人」

賭王何鴻燊今日（26日）在養和醫院病逝，享年98歲。他生前曾兩度出手，於2003年據傳斥資600萬港元買下流失海外的圓明園大水法豬首，以及在2007年以6910萬港元買下馬首銅像，並轉贈送予中國官方，獲得「愛國商人」稱號。
何鴻燊曾指出，希望能藉自己的捐贈，帶動更多人參與保護中國文物的工作，共同宣揚愛國愛民族意識，「為了能讓國寶回家，一切都是值得的」。
何鴻燊2003年買下圓明園大水法豬首銅像，後轉贈回北京。（網上圖片）
首個經賭王之手送回北京的銅像，是流失海外140多年的圓明園大水法豬首。2003年，他向中華搶救流失海外文物專項基金會的「國寶工程」捐款，透過基金會從一名美國私人收藏家手中買下豬首銅像，據傳所涉金額超過600萬港元。在完成一切程序後，何鴻燊將豬首銅像轉贈予保利集團，現存放在北京保利藝術博物館予公眾觀賞。
2007年，何鴻燊在蘇富比拍賣前斥資6910萬港元高價買下馬首銅像，據知此交易刷新了當年中國清代雕像在全球的最高成交價，何曾表示成交價雖比預期為高，但「為了能讓國寶回家，一切都是值得的」。
基金會指出，何鴻燊再次慷慨出資，其意義在於能讓更多有識之士加入到關注海外流失的國寶隊伍中，並通過公益方式促成其回歸故土。何鴻燊則說，自己很榮幸能參與搶救流失海外文物的工作，繼豬首銅像之後，將馬首銅像捐贈國家。他希望能藉此帶動更多人參與保護中國文物的工作，共同宣揚愛國愛民族意識。
何鴻燊購入並捐贈中國政府的圓明園馬首銅像。（網上圖片）
目前有7尊獸首銅像已回歸
圓明園十二生肖獸首銅像系列，原為圓明園海晏堂前的水力鐘構件，十二生肖以盤坐之態作雙半月形分列噴泉左右，各銅像會按其代表之12個時辰，依次輪流噴水報時。每天正午，十二銅像同時噴水，場面華麗壯觀。
這12尊獸首銅像和中國歷史上千萬件流失文物一樣輾轉各地。截至目前，存世的獸首銅像只有7個，其中豬、虎、猴、牛首現展於北京保利博物館，而兔及鼠則於2013年由法國皮諾家族的弗朗索瓦－亨利．皮諾無償贈予中國政府，現存於中國國家博物館；馬首則相繼於香港歷史博物館和澳門新葡京酒店等地亮相。餘下的龍、狗、蛇、羊和雞首至今下落不明。