【封殺華為】IEEE清理華為系審稿人　北大、清華各有學者退會抗議

美國對華為的封殺蔓延至學術界。早前消息指,國際電氣與電子工程師協會(IEEE,Institute of Electrical and Electronics Engineers)發電郵要求,禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人。這意味著,未來華為相關的投稿、文章、會議贊助,以及分支協會職務,可能都會受到關連影響。 對於IEEE清理華為系審稿人,內地學界紛紛表示不滿,最高學府北京大學和清華大學,亦各自有學者宣布退出IEEE抗議。

清華大學計算機科學與技術系副教授劉奕群宣布,將辭去其在IEEE的相關學術職務。 (中青報)

清華大學計算機科學與技術系副教授劉奕群宣布,將辭去其在IEEE的相關學術職務,同時會向學生要求,不要投稿任何IEEE組織的會議和期刊。

他在微信朋友圈寫道,如果IEEE選擇不與政治脫鉤,那自己會選擇脫離IEEE(If IEEE choose not to be free of politics, I choose to be free of IEEE)。

北京大學信息科學技術學院教授張海霞亦發出公開信表態,宣布退出她所在的兩個IEEE期刊的編委會。(網上圖片)

北大教授:相信全世界的科學家都會退出

而在稍早前,北京大學信息科學技術學院教授張海霞亦發出公開信表態,宣布退出她所在的兩個IEEE期刊的編委會,又直指IEEE下令禁止華為專家參與期刊審稿,遠遠超出一個學術人可以接受的底線。

張海霞向官媒《環球時報》表示,自己加入IEEE已有20年以上,一直認為該協會對年輕人學術上成長非常有幫助,會給年輕人很多參加學術交流的機會。不過,IEEE對一家企業(華為)故意列出某些「黑名單」,是對評委的一種嚴重的侮辱,是對全世界的科學家的侮辱,完全背離作為學術人的原則,是不可以忍的,全世界的科學家都不能忍。

張海霞又道,這件事會對學術界交流帶來巨大負面影響,「如果美國真要繼續這麼做的話,我相信全世界的科學家都會退出。」

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers),即國際電氣與電子工程師協會,是當今世界電子、電氣、電腦、通信、自動化工程技術研究領域最著名、規模最大的非營利性跨國學術組織。(資料圖片)

未來或有更多內地學者退出

截止目前,暫時只有劉奕群和張海霞公開表態退出IEEE。不過,內地最高學府北京大學和清華大學已有專家退出,加上官媒多番強調IEEE的做法不妥,「有IEEE會員表示他們將退出表示抗議」,相信如果事件持續,未來或會有更多內地學者選擇退出。

據了解,IEEE是當今世界電子、電氣、電腦、通信、自動化工程技術研究領域最著名、規模最大的非營利性跨國學術組織,其在全球160多個國家擁有43萬多名會員。2012年數據顯示,當時有近百位中國學者擔任IEEE各種期刊的主編、副主編、編委等職。而華為也有多位研究人員曾在IEEE擔任主編、副主編等職位,比如華為諾亞方舟實驗室計算視覺首席科學家田奇、華為美研所光網絡高級專家劉翔等。

針對事件,IEEE發表聲明指,相關美國政府的法規限制華為公司及其員工無法參與IEEE一些通常不向公眾開放的活動,包括一部分的出版物的同行評議和編輯過程。但華為及其員工仍可繼續成為IEEE的成員,包括正常獲得或行使會員的投票權;正常參加IEEE標準制定會議,提交新的標準提案,參與標準技術提案的公開討論。