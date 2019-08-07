【逃犯條例】官媒評張曉明講話：中央最新精神傳遞4大信號

今天（7日），國務院港澳辦和香港中聯辦在深圳共同舉辦香港局勢座談會。港澳辦主任張曉明通報了中央關於穩定香港當前局勢的重要精神。《人民日報》旗下公眾號俠客島發文稱，張曉明的講話裡有4點非常明確的信號，包括：對香港局勢的判斷，挺警隊和特首，呼籲港人積極行動起來反對暴力以及中央不會對局勢坐視不管。

俠客島文章稱，此次講話是目前為止中央對香港問題最明確清晰的表態。俠客島分析，中央此次主要傳遞了四大信號。

今早共有超過550名人士參與港澳辦及中聯辦座談會，當中包括港區人大代表和全國政協委員。（張浩維攝）

一、對香港局勢的判斷。張曉明說，香港正面臨回歸以來最嚴峻的局面。當前最急迫和壓倒一切的任務，就是止暴制亂，恢復秩序，共同守護我們的家園，阻止香港滑向沉淪的深淵。香港中聯辦主任王志民也表示，現在這場鬥爭已經是一場關乎香港前途命運的「生死戰」「保衛戰」，已經到了退無可退的地步。

更值得注意的是，張曉明表示，正如香港不少人士所說，修例事件已經變質，帶有明顯的「顏色革命」特徵。「顏色革命」的判斷首度見諸官方表態。

二、明確挺警隊、挺特首。張曉明明確表示，中央對林鄭月娥的工作一直充分肯定，同時對特區政府依法施政是百分之一百支持。中央對香港警隊的支持也是堅持不移、毫不動搖的。話語斬釘截鐵。

三、肯定愛國愛港力量，呼籲廣大港人積極行動起來。張曉明表示，香港的愛國愛港力量是維護法治、反對暴力、恢復社會穩定的中堅力量，中央對大家的表現高度讚賞。同時，張曉明也呼籲廣大香港市民包括「沉默的大多數」要積極行動起來，敢於向暴力說不，向踐踏法治的行動說不，以正壓邪。王志民也希望越來越多的人帶頭打破「萬馬齊喑」的可怕沉默，率先發出正義之聲。

四、關於中央會不會出手的問題。這是外界異常關注的問題，張曉明表示，如果香港局勢進一步惡化，出現香港特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管。同時，他也說，按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂。

《人民日報》：非常時期，必用重典

晚間《人民日報》客戶端亦發表評論，稱張曉明的表態，有氣場更有立場，是對香港反對派和一些激進勢力的嚴肅警告，也是對暴亂分子的強硬震懾。

評論稱，非常時期，必用重典。評論稱，現在已經「退無可退，無需再退」，並稱這是一場關乎香港前途命運的「生死戰」，「邪不勝正，不信走著瞧」。