【逃犯條例】鄭永年：運動已趨向下行　中國有能力消化香港問題

香港反修例風波持續，新加坡國立大學教授鄭永年周一（19日）接受內地官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」訪問，對運動進程和未來走向進行評估和預測。 鄭永年認為，這場運動已趨向下行，「就是辛苦了香港的警察」，但中國有能力消化香港的問題。他又指，香港如今沒有真正從香港利益出發的「主體」，大家要看清香港的利益在哪裏，真正愛港就必須愛國。

民陣周日（18日）於維園舉行「流水式」集會，大會公布有超過170萬人參與集會。（資料圖片）

鄭永年說，任何的社會運動都有高低潮，當然也有一些「死磕派」，但據他判斷，香港的運動本身會趨向下行，「就是辛苦了香港的警察。」

至於有聲音指香港已經變成中美貿易戰博弈的棋子，鄭永年認為這並不可怕。他說，中國不會妥協，也不能妥協，因為中國不會因為經貿損害自己的主權利益；香港作為經貿中心、金融中心，符合中西方利益，西方、英國、美國亦不會放棄香港的利益，「趕都趕不走」；最後，中國本身已經將變成最大市場，有能力消化香港的問題，「即便是你西方走了，也可以 」。

+ 4 + 3 + 2

鄭：香港缺乏「主體」 雙普選更利外國

鄭永年又指，香港如今沒有真正從香港利益出發的「主體」，每一種利益都為自己所圖。舉例來說，新加坡土地公有，80%的人住在公屋裏，所以在新加坡，國家就是既得利益，「國家的好處可以分給你」；但香港的是私人的，「私人的好處不會分給你」。

他又指，內地有「主體」在，香港沒有主體。政治體制改革，不是說「雙普選」就能解決問題的，關鍵是誰是這片土地的主人。香港的政治改革要重新設計，不是民主派倡議的雙普選就能立即解決問題。現在局勢下，雙普選可能更有利於外國利益，或者變成台灣那樣「不死不活的樣子」。

他認為，2014年時可以階段性推進普選，但泛民直接否決政改方案，不僅是他們要求表面上的「一步到位」，更多是利益考量，因為沒有治港主體的情況下，就可以最大化他們的私人利益。

鄭永年說，現在香港人都被激進的人裹挾，大家要看清香港的利益在哪裏，真正愛港就必須愛國。從整體來看，「香港這些人成不了氣候」，因為大部份人也知道自己跟內地分不開，就如同新加坡前高官曾向他開玩笑指，「只需要威脅斷水就好了」，因為新加坡人對此很敏感，「馬來西亞不給喝水就麻煩」，香港同樣也有很多制約。

鄭永年認為，若運動中暴力的基礎是認同問題，就很難解。（資料圖片）

籲港人完成認同上的「二次回歸」

他進一步指出，香港人出現大量分離主義、「港獨」思想，主要是1997年以後出生的港人，「殖民地教育在回歸之後變得更厲害了」。以前香港民主派還反對港英，「現在他們幾乎把內地看成另一個港英當局了」。

他續指，老一輩香港人在港英時期成長起來，對中國有認同感；現在沒有了，這是政治認同的問題，甚至走向了反向政治認同、「逆向種族主義」，要跟中國切割開來。

他又指，現在的港人不是原來的港人了。原來是一國兩制下的高度自治，既有對香港的認同、也有對中國的認同，但「如果沒有對中國的認同，是否還有對香港的認同？」他強調，如果運動僅僅是暴力的問題，不難解決，但如果暴力的基礎是認同問題，就很難解。所以1997年是香港的「第一次回歸」，此次風波之後要完成認同上的「二次回歸」。

（俠客島）