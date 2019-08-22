【逃犯條例】建制輿論未打動「善良市民」　示威浪潮陷「乾燒」？

自7月29日破天荒舉行記者會，港澳辦已就香港示威浪潮，定下兩條戰線，一是治安戰，「堅決支持香港警方嚴正執法」，二是輿論戰，「堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動」，爭取「被誤導、被裹挾的善良市民」回心轉意。 到了8月6日，港澳辦重申：「中央相信香港特區政府及警隊完全有能力恢復香港社會安定。」迄今為止，北京仍傾向香港問題，香港解決，非到萬不得已之時，不會直接介入或出動解放軍。

李嘉誠：黃台之瓜，何堪再摘

港澳辦一走到幕前，香港建制派和商界便紛紛「歸隊」，「把一切個人利益和恩怨放到一邊」。消極一面是再沒有人如同自由黨議員鍾國斌，公開呼籲特首林鄭月娥「沒有精神去做」就應離開，積極一面是建制派總動員，於8月17日在添馬公園籌辦「反暴力 救香港」集會，號稱有47.6萬人參加。

8月11日衝突中，有女示威者懷疑被布袋彈射中，右眼受傷流血。（資料圖片 / 梁煥敏攝）

難聽一點說，此前香港商界都盡力避免捲入紛爭，大多作壁上觀避免麻煩。不過自從港澳辦定調，排山倒海的「撐警」和「止暴制亂」廣告貼滿紙媒版面，各大商會和商界鉅子公開表態，首富李嘉誠即呼籲「以愛之義，止息怒憤」，又指香港已淪「黃台之瓜，何堪再摘」。

就對內整頓紀律而言，北京已經成功重新整合建制陣營，催促持份者們有錢出錢，有力出力，日而繼夜地提醒大眾，示威浪潮影響經濟民生，社會應向暴力示威說不。可是在這場重新出發的輿論戰中，「被誤導、被裹挾的善良市民」還是不為所動。

少女疑遭布袋彈射眼恐失明

8月18日，民陣舉行維園集會，號稱在銅鑼灣和天后一帶有170萬市民參與。是次警方否決遊行申請，可是仍有大批市民冒上違法風險，在大雨滂沱下「流水式」集會，佔據港島北多條要道，人潮一度由中環蔓延至北角，反映建制陣營的輿論攻勢暫未奏效，僅屬「內部打氣」而已。

輿論戰線陷於膠著之際，治安戰同樣有可能進入「乾燒」階段。近幾星期以來，香港警方明顯加強執法，以8月11日多區衝突為例，有警員在太古站近距離掃射胡椒球，又有警員在葵芳站內施放催淚彈。另外，當晚有少女在尖沙咀疑似被布袋彈打中，右眼恐有失明之虞。

警方可以不斷重複，武器使用符合指引，而少女受傷原因未明，但如果仍要兼顧輿論戰線，警方終歸要顧及公眾觀感，尤其是經過7月21日元朗白衣人無差別襲擊事件，其表現已備受批評。或者有見及此，在8月21日元朗站衝突，警方一則未有施放催淚彈，二則未有進入站內驅散示威者，行動止於制止堵路行徑。

機場集會失控招輿情反彈

另一邊廂，縱使8.18集會反映和平示威者「不割席」，似是仍理解堵路、焚燒雜物、擲磚和衝擊警署等行徑，但激進示威者同樣面臨行動「極限」。

8月13日機場集會原屬「和理非」不合作運動一環，然而其間有示威者禁錮和暴力對待疑似公安的內地遊客，以及內地官媒《環球時報》記者，引起輿情反彈。示威浪潮一直以「對準政權」自居，因此一旦波及無辜，以至有集體欺凌和肢體衝突，「善良市民」亦會望而卻步，甚至予以譴責。

《香港01》呼籲示威者堅持「和理非」精神，絕不能被政府當「無到」，也提倡政府審時度勢，成立專責委員會，探討經濟和政制改革，考慮特赦被捕人士或減輕其罪責。

不過按當下形勢所見，雙方輿論戰線上毫無交集，治安戰線上僵持不下，一時間既難以「升級」攻勢，也難以辦到政治問題，政治解決。假如示威浪潮演變為持久戰，唯恐「乾燒」之下不慎走火，屆時局勢就可能會一發不可收拾。