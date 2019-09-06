【逃犯條例】官媒：用發展切實破解香港社會深層次問題

官媒新華社5日播發新華時評文章，題目是《坐言起行，用發展切實破解香港社會深層次問題》。

文章指，香港長期存在的社會深層次矛盾和問題到了必須高度重視和解決的時候。近3個月來的修例風波已經凸顯了這些矛盾和問題的嚴重性，亟須香港社會各界回歸理性，找癥結，找辦法，找出路，聚焦經濟社會民生的發展與改善，切實紓緩長期以來集聚的種種問題，從根本上為香港未來的繁榮穩定夯實根基。

文章說，香港各界只有以主人翁的精神和姿態積極面對，堅定方向，踩實步伐，排除各種紛擾，聚焦發展這個「立身之本」，切實用好國家持續快速發展為香港帶來的難得機遇和強大動力，才能牢牢抓住解決深層次矛盾的關鍵要義，才能不斷滿足廣大香港居民對美好生活的期待，在輝煌過往的基礎上開啟更加健康與和諧的新時代。

《人民日報》海外版亦發表題為《香港破局之道何在？》的文章，文章說，港的當務之急，是止暴制亂，走出政治紛爭，集中精力發展經濟、改善民生。

文章指，這次風波折射出了香港社會的一些深層次矛盾和問題，一般市民特別是年輕人常抱怨的住房難、貧富差距大、向上流動難等社會問題，是長期積累形成的，成因複雜，需要找準癥結，找到有效解決辦法。解決這些問題不是一日之功，需要綜合施策、多管齊下，最要緊的就是迅速回歸持續、健康、穩定的發展態勢。