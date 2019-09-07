【逃犯條例】伍淑清反對罷課獲官媒肯定　網民：美心有顆愛國心

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，日前多所學校學生宣布罷課。早前有報道指，小西灣中華基金中學阻撓學生罷課，而該校前校監、美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清則直接出面對要參與罷課的學生施加壓力。 消息傳回內地，伍淑清受到官媒及大量網民讚揚，並將其和早前大班創辦人之子郭勇維的行為做對比，稱伍淑清和美心「有底線」。

早前報道指，中華基金中學校監伍淑清曾在與學生的會面時，聲稱會處罰罷課學生。亦有消息稱，伍淑清曾對學生強調中國歷史偉大，並表示日後可協助同學求職等，「叫我哋唔好搞咁多嘢。」

消息傳回內地，伍淑清的行為受到了官媒的一致讚譽，並被拿來和早前大班麵包西餅集團創辦人之子郭勇維的言行做對比，指伍淑清愛國愛港，立場堅定。

人民日報微博發文讚揚美心。（微博截圖）

人民日報即以《高下立判！臨近中秋，香港兩家月餅公司的處境卻有天壤之別》為題發文，文章稱，伍淑清成為亂港分子及香港毒媒的眼中釘肉中刺，但內地廣大民眾對其表達了支持。文章又指伍淑清之父伍舜德一生愛國愛港愛鄉，熱心公益事業，積極回饋鄉梓；伍淑清繼承先輩遺志，作為世界貿易中心協會終身名譽理事，頻繁穿梭內地與香港，致力於興辦商業、教育、慈善。文章說，「都是賣月餅的，美心與前陣子支持亂港分子，把自己作到『涼涼』的大班就形成了鮮明對比」，文章稱，「月餅寄寓團圓，幹這一行更應堅守底線，而不是相反」。

央視亦在微博上發出伍淑清早前接受採訪影片，伍淑清在影片中表示，她深憂當代香港青年在成長中因缺乏國家觀念而被誤導、被利用。她說：「應該用政府的學校培養香港的孩子認識自己是中國人，所有的學校應該唱國歌、升國旗。任何一個國家，國民都應理解自己的國家。」

微博網民讚揚伍淑清愛國。（微博截圖）

許多網民讚揚伍淑清行為愛國，有網民表示，「美心是真的有一顆愛國心」，

還有人稱，看完新聞「我默默的去淘寶下單了美心，中秋團圓節吃著愛國餡兒的月餅，心裡開心。」

還有人讚揚美心不忘諷刺大班：「支持大班倒閉，吃月餅就吃美心，吃完人美心更美。」「月餅也是有反動和不反動差別的，也是有階級性的，大家要擦亮眼睛。」