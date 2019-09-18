【台所斷交】新華社：所羅門順應大勢，站在歷史正確的一邊

所羅門群島（Solomon Islands，台譯「索羅門群島」）與台灣16日起正式斷交，是台灣總統蔡英文上任3年多來，第6個與台灣斷交的國家，目前台灣只剩下16個邦交國。 《新華社》18日發表時評指，所羅門群島改與中國大陸建交，是意料之中的決定。並稱所羅門群島作為主權獨立國家自主作出的重要決定，「順應大勢，站在歷史正確的一邊」。

台灣與所羅門群島周一（16日）起正式斷交。圖為台灣總統蔡英文昔日會晤所羅門群島總理的場面。（資料圖片）

時評指出，台所斷交早有徵兆，但斷交消息比很多人預料來得要早。「台灣當局為了全力鞏固邦交，還派出外交部門高官前往所羅門群島做工作，誰知抵達的當天下午就得到了這樣一份『見面禮』。」時評並認為，台灣當局心急如焚，因為僅存的邦交國中，約三分之一都集中在南太平洋區域，而所羅門群島是該區域台灣邦交國中領土面積最大、人口最多的一個。

近幾年來，台灣當局的邦交國一個個紛紛轉向，同中國大陸建交或複交，充分證明瞭一個中國原則是人心所向、大勢所趨、勢不可擋。所羅門群島作為主權獨立國家自主作出的重要決定，順應大勢，站在歷史正確的一邊，自然不讓人意外。 新華時評

所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）。（AFP）

時評還說，中國同太平洋島國的關係實現了從戰略夥伴關係到全面戰略夥伴關係的新飛躍，開展友好合作的誠意有目共睹。「所羅門群島已同中國在經貿等領域開展了不少合作，具有良好基礎。有理由相信，中所雙方未來合作的機遇會越來越多。」

時評最後重申，世界上只有一個中國，台灣是中國神聖領土的一部分。這是一個基本事實，也是國際社會普遍共識。「民進黨當局妄稱什麼『金錢外交』，完全是自欺欺人的謊言，不過是想轉移視線。」時評還預料，所羅門群島絕不會是「多米諾骨牌」的最後一塊。

（新華社）