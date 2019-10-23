【非洲豬瘟】私宰豬場匿東莞郊外　每晚千斤未檢疫豬肉流入深圳

非洲豬瘟早前肆虐內地，內媒南方網近日揭露，近兩年來，有人在東莞市虎門鎮非法經營私宰豬場，導致長期以來未經檢疫的豬肉大量流向市場，其中每晚更有逾千斤的私宰豬肉被送往深圳市寶安區多個農貿市場。

私宰豬場藏匿在東莞市虎門鎮懷德社區寶慶生態山莊附近的一處荒蕪小山村中。（南方網）

根據國務院《生豬屠宰管理條例》有關規定，未經定點，任何單位和個人不得從事生豬屠宰經營活動。報道指，涉案的私宰豬場位於東莞市虎門鎮懷德社區寶慶生態山莊附近的一處荒蕪小山村中。該處是一座臨時搭建的鐵皮棚屋，十分簡陋，僅有幾十平方米，沒有設立檢疫工作台，更沒有分開驗畜台、待宰間、屠宰間等區域。

據現場觀察，在深夜時分的三個多小時裏，該私宰豬場宰殺了20多頭生豬，期間有10多輛貨車進進出出。其中有貨車駛往深圳寶安農貿市場、富安民市場、永城商場肉魚菜市場，陸續向多個檔口卸肉。這輛貨車約載有8頭豬的豬肉，超過千斤，豬肉並未蓋有檢疫章。

本月中旬，東莞市農村農業局與虎門鎮農林水務局接獲消息後，派執法人員到達現場勘查，發現私宰豬場已經停止運作。當地幹部指，由於場主與工人發生糾紛，近日私宰豬場已停止屠宰，相關人員也已搬離。執法人員表示，虎門鎮政府將督促該社區盡快拆除鐵皮棚屋，同時會加派人手定期對該處巡查。

（南方網）