【維吾爾人權法案】環球時報：用新疆的和平繁榮氣死美國議員

美國眾議院當地時間3日通過《維吾爾人權政策法案》，譴責新疆突厥穆斯林遭侵犯人權的情況，並呼籲停止任意拘留、虐待和騷擾維吾爾族。 繼中國外交部多個官方機構表示強烈譴責和堅決反對後，官媒《環球時報》4日發表題為《用新疆的和平與繁榮氣死美國議員們》的社評，認為要擊破美國和西方一些勢力對新疆事務的抹黑，最根本的辦法是把新疆治理切實搞好，而「發展是中國對付美國所有挑釁的終極回答」。

中國政府曾經多次公開「職業技能教育培訓中心」的內部情況。（資料圖片）

社評首先指出，《維吾爾人權政策法案》是一個外強中乾的干涉法案，沒有一項能夠實際影響新疆治理的特效槓桿，又稱美國國會正在變成一個生產廉價涉華法案的機器，搞出一些能讓他們「自嗨」（自high）的儀式感。

社評說，新疆當下的治理非常有效，極大地抑制了恐怖主義，對去除極端主義也取得十分深入的進展。「和平與繁榮正在廣袤的新疆大地重現。就是要讓這樣的好景象持續下去，氣死那些美國國會裏的反華政客們，他們需要知道自己實際上多麼無力，沒錯，他們遭到了中國人民像對小丑一樣的蔑視。」

社評還認為，美國國會其實在中國問題上正在變成一個意識形態機構，成為抹黑中國的秀場，並稱美國的政治精英陶醉於對華開展輿論戰的快感，因為這「很利於釋放他們的反華情緒，營造一種『成就感』」。

我們要很清楚，擊破美國和西方一些勢力對新疆事務的抹黑，最根本的辦法還是把新疆治理切實搞好，讓當前穩定與發展的態勢長期延續下去，各族人民群眾的權益得到愈來愈充分的保障。 《環球時報》社評

社評稱，中國需要在兩個方向上進一步發力，反制美方對新疆事務進行干預的變本加厲。一是圍繞新疆事務以各種方式開展與外部世界的溝通，讓愈來愈多人了解新疆去極端化工作的合理和必要性。二是一定要對美國的做法開展反擊，這即使改變不了美方的做法，也可以對其他西方國家形成警告，使後者提前就能預期：效仿美國在涉疆問題上的做法是會付出代價的。

社評最後指出，再經過一二十年，只要中國經濟總量做到與美旗鼓相當，美國的對華各種制裁就將逐漸熄火。中美博弈不是什麼道理之爭，而只能用實力來說話。

（環球時報）