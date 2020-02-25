【兩會】吸取沙士慘痛教訓　全國人大會議時隔57年再次延期

2003年沙士（SARS）疫情爆發後，中國兩會沒有推遲召開。兩會之後，北京疫情暴漲，成為非典「重災區」。整個疫情期間，中國內地累計確診病例5327人，死亡349人；僅北京一市，累計確診病例就有2521人，死亡高達193人。 鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，中國全國人大常委會2月24日通過決定，推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議，具體開會時間另行決定。

2019年3月8日，中國十三屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。（路透社）

中國國家通訊社新華社報道稱，當前遏制新冠肺炎疫情蔓延處於關鍵時期，必須集中力量、全力以赴。「全國人大代表中，有許多各級領導幹部，還有科研人員、專業技術人員、醫護工作者、工人、農民等，奮戰在疫情防控工作第一線，發揮重要作用。」為了確保做好疫情防控工作，有必要推遲召開十三屆全國人大三次會議。

中國全國人大是中國最高國家權力機關，每年舉行一次會議。在毛澤東時代，由於政治運動不斷，1957年、1959年、1962年、1963年都曾延期召開全國人大會議。這次推遲召開十三屆全國人大三次會議，是全國人大會議時隔57年再次延期召開。

值得注意的是，毛澤東時代全國人大會議四次延期召開，新華社報道全國人大常委會決定時都沒有說明原因，只是報道會議推遲至何時舉行。而這次十三屆全國人大三次會議延期，全國人大常委會說明了原因，但由於疫情無法估量，推遲至何時舉行，目前仍不能做出決定。

全國政協十三屆三次會議也將推遲召開，具體時間另行確定。據統計，全國人大代表與全國政協委員共計5，138人，再加上列席人員、工作人員與採訪兩會的中外記者等，總人數將過萬。如此龐大人群連續兩週聚集在北京人民大會堂與其他會場，再加上往來交通和住宿安排，將給疫情防控帶來重大壓力。

「近來發生的新冠肺炎疫情，屬於突發的重大公共衛生事件。根據有關法律規定，在公共衛生事件發生後，可以採取限制或者停止人群聚集活動的緊急措施。」全國人大常委會法工委主任沈春耀表示，推遲召開全國人大會議符合這些規定。

根據原定計劃，十三屆全國人大三次會議與全國政協十三屆三次會議分別於今年3月5日和3月3日在北京召開。