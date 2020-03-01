【新冠肺炎】為甚麼你還買不到口罩？　內地公眾號分析原因

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。本港口罩供應持續緊張，內地市面上口罩甚至遭遇全渠道斷貨窘境。 內地爆紅的科普短片微信公眾號「回形針」2月29日發布影片，詳細分析了內地民眾難買到口罩的原因，主要是原材料熔噴布缺乏導致產能緊張，加上供應有優先級，一般民眾在市面購買口罩就更加困難。

短片指出，中國是世界上最大的口罩生產和出口國，產量佔全球一半。2019年，中國生產了50億片口罩，其中可用於病毒防護的醫用口罩達27億片。但在疫情爆發面前顯得微不足道。

根據第四次全國經濟普查和《中國衛生健康統計年鑑2019》的數據，即使只有第二產業、交通運輸業和醫療工作人員復工，每人每日只用1片口罩，每日就要消耗2.38億片，2019年全年的產量（27億片）只夠撐11天。此外，內地口罩生產和供應還面臨春節假期停工、全國醫療資源優先調配湖北等情形。除了緊急提高口罩產能，沒有其他辦法解決這種供需的數量級差距。

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短片分析指，口罩產業鏈上游原材料是利用石化企業從原油中提取的聚丙烯塑形成的高熔聚丙烯纖維料，而這種纖維的產量綽綽有餘。中上游廠商會將這種纖維加工成無紡布，尤其是充當口罩中間過濾層的熔噴布，起到關鍵的過濾作用。

然而，中國的熔噴布產量不高，直到目前，在國務院防控物資對接平台上，逾千條需求中有約一半是熔噴布。此外，疫情爆發後，熔噴布價格迅速上漲，例如湖北仙桃的熔噴布價格已從疫情前的每噸2.2萬元（人民幣，下同）上漲到17萬元。此外，中游的口罩製造商還面臨運輸、人工等成本的上升，及政府的口罩價格限制。

根據工信部統計，1月20日後的20天左右，中國的口罩產能才恢復到2019年的水平。短片分析指，在此期間，主要是通過各種渠道進口的口罩解決了需求。到2月中旬，隨着各地復工擴產，以及其他產業加入口罩生產，中國口罩產能迅速攀升，但下游口罩銷售商還是很難拿到貨，這是因為防控物資幾乎都由政府統一調度，優先供應給醫療和生產人員。隨着復工人數的增加，口罩仍然會面臨短缺，直至疫情真正得到控制。

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短片引發不少網民熱議，不少人認同上述分析，亦有人提出不同見解：

「看完這個視頻，我決定還是不再四處找口罩。網速不夠搶。」 「然而還有不少商家囤貨……」 「有一個關鍵問題沒有說明，口罩生產完之後並不是直接就可以出貨。還需要約兩周的時間完成質檢。」 「這個價格很多小生產商根本不敢開，虧得太厲害了」

據了解，2017年底成立的「回形針」製作的影片，用「嚴謹又不失活潑的可視化方式」講解科學知識。在疫情初期，該帳號發布的影片《關於新冠肺炎的一切》在微信朋友圈引發一波「刷屏」熱潮，全網播放量超過1億。回形針團隊此前接受傳媒訪問時表示，他們的工作重點是在大家能看懂的前提下，呈現出更高的資訊密度和更準確的視覺語言。

（回形針）