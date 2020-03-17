蔡英文執政將邁入下半場　陸學者：台海須做好最壞打算

蔡英文在台灣2020年總統大選獲得817萬高票，強勢連任成功，未來4年台海局勢備受關注。對此，上海國際問題研究院副院長、上海市台灣研究會會長嚴安林認為，蔡英文連任預示着未來4年台灣政局的演變總體上將繼續由民進黨主導，且「政權台獨化」有長期化的趨勢。兩岸僵局將難以消除，甚至進一步惡化，台海可能出現超過2008年的「高危期」，須做好應對最壞可能情況的準備。

嚴安林在《中評網》發表了題為《蔡英文連任後的台海兩岸關係前景堪憂》的文章，文章稱，蔡英文的連任，不僅使兩岸僵局與緊張狀態難以消除，甚至可能會進一步惡化。2020年及未來4年台海形勢雖總體可控，但出現局部惡化的可能性不小，須做好應對最壞可能情況的準備。台海面臨的風險與挑戰更加兇險，甚至可能出現超過2007年至2008年的「高危期」。

蔡英文高票連任後，是否會挾著民意試探兩岸關係底線，成為未來四年執政的關注焦點。（Facebook@蔡英文）

嚴安林指出，在民進黨「一黨獨大」與「全面執政」下，其政局演變將持續衝擊兩岸關係，部分原因在於國民黨等在野黨對執政黨無法形成有效制衡，且台灣社會主流意識正走向「台獨有理化」與「統一有罪化」，並鞏固「不統、拒統、反統」社會基礎，深化拒絕「一國兩制」的「台灣『國家』化」意識。

嚴安林認為，未來4年兩岸關係發展可能進一步惡化，一是蔡英文的兩岸政治路線進一步「強硬化」，主因包括蔡英文的「理念性台獨」主張、高票勝選原因的誤算等；二是蔡英文兩岸政策路線的進一步「台獨化」，可能公開以「一邊一國」定位兩岸、以《反滲透法》謀求「兩岸脱鈎」、配合美國印太戰略、推動「類法理台獨」活動等。

三是國民黨制衡與反對「台獨」政策立場與能力的「空心化」，包括選後檢討「九二共識」、改名「台灣國民黨」等路線紛爭；四則是美國特朗普政府利用蔡英文當局「台獨牌」的極大化。在美國全面遏制中國大陸發展的戰略背景下，美國的「台灣牌」是無本買賣，只會提升，不會停歇。

嚴安林指出，美國力挺蔡英文連任後，可能持續地要求蔡在一系列問題上「選邊站隊」，包括可能進行的中美科技戰、網絡戰、金融戰等領域，包括南海問題上，美方可能要求蔡英文當局全面地配合，甚至提出美台兩軍在南海聯合軍演。

他表示，特朗普政府的「台灣牌」與蔡英文當局主動投靠美國而揮舞「美國牌」，兩牌互相拉抬，再加上特朗普政府內官員理性聲音下降、對台灣問題在中美關係中敏感性認知不足，從而使得台灣問題存在失控的可能性。

嚴安林認為台海未來四年局勢並不樂觀，蔡英文的兩岸路線可能進一步「台獨化」。（上海國際問題研究院）

嚴安林強調，未來幾年中國大陸自身大事特別多，如果蔡英文當局與台獨勢力由此認為這是台獨的機會，有機可乘，認為大陸無暇他顧而在台獨道路上愈走愈遠，鋌而走險，那麼「急獨」可能就是「急統」。大陸將不得已地採取非常的手段來遏制與打擊「台獨」分裂活動，以捍衛國家主權。