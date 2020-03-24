【新冠肺炎】中醫藥管理局：98%患者服清肺排毒湯後治癒出院

新冠肺炎疫情持續，內地推廣中西醫結合治療。多地推動中醫藥介入診療全過程，打出中西醫結合救治「組合拳」。3月24日（周二），國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，國家中醫藥管理局專家組成員王融冰表示，清肺排毒湯已擴展到疑似病例使用，反饋反映良好。

王融冰稱，截至23日的樣本數據，服用清肺排毒湯的1265例確診患者沒有一例轉為重型，沒有一例轉為危重型，98%以上患者已經治癒出院。重點觀測的57例重型患者中，42例已經出院，服用清肺排毒湯患者沒有肝損傷。

此前國家中醫藥管理局科技司司長李昱曾表示，國家中醫藥管理局以臨床「急用、實用、效用」為導向，於1月27日啟動了「中醫藥防治新冠肺炎有效方劑臨床篩選研究」工作。在取得214例臨床有效數據的情況下，2月6日國家衛健委、國家中醫藥管理局聯合發文向全國推薦使用清肺排毒湯。

而在日前公布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》中，清肺排毒湯列入中醫臨床治療期首選。該方將四個方劑21味藥組合在一起，成為一個新的方劑。

中央指導組專家、國家中醫藥管理局專家組組長仝小林早前表示，中藥複方「清肺排毒湯」作為此次抗擊新冠肺炎疫情專門設計的方子，由複方「麻杏石甘湯、射干麻黃湯、五苓散」等幾位藥、複方綜合而成。臨床上，適用發燒、疑似病例及輕型、普通型、重型新冠肺炎患者救治，應用比較廣泛，原則是「宣肺、化濕」。

（綜合報道）