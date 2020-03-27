【新冠肺炎．觀察】滯鄂台灣人　返鄉路漫漫

新冠肺炎疫情爆發迄今，大陸湖北省以及武漢當地已宣布將陸續解禁，然而，在此狀況下，許多仍滯留武漢與湖北省當地的台灣民眾，未因該地的解禁，而能簡化或加速讓其返家之路，截至目前，似乎有更多的荊棘出現在他們的面前。

3月10日深夜，第二批滯鄂台人包機從武漢飛抵台灣。（中央社）

日前，大陸官方宣布，從北京時間3月25日零時起，武漢市以外地區解除離鄂通道管控，有序恢復對外交通；而從4月8日零時起，武漢市解除離漢離鄂通道管控措施，有序恢復對外交通。

在湖北全境陸續恢復「正常」的情況後，不論是省際間、城市間、乃至於對外之交通，就會因此循序漸進地回覆封城前的狀況；扣除掉為降低境外移入案例的機會，大陸外交部宣布從3月28日起，暫停所有持有中國簽證及居留許可的外國人入境中國之外，大陸各地正往「災後重建」的方向前進中。

不過，對於目前還滯留在湖北當地的台灣民眾來說，武漢與湖北的解禁，並未使其返鄉之路更為方便，反而出現更多考驗。台灣海基會在3月26日宣布，滯留湖北的台灣民眾仍將以類包機形式返回台灣，令人更為不解的是，海基會所提的包機，並非從武漢或湖北境內的機場起飛，而是要這些台人赴上海搭乘華航班機。

執行第2梯次武漢包機任務的華航客機10日下午從桃園國際機場起飛前往武漢。（中央社）

根據海基會提供的資訊，台灣方面已請華航協助，指定原本就固定來回上海與台灣的兩班航次，這些滯留湖北的民眾必須「自行」到上海，才能搭機返台，陸委會與海基會也強調，台灣會派檢疫人員上機協助處理。

但是，回顧過去兩批次的武漢包機，不是都從武漢天河機場執行包機任務嗎？即便兩次的經驗對於兩岸來說都有所不滿、都有各自堅持的重點，雙方在任務結束後也都持續互相攻訐放話，但撇除這些政治上的耳語糾紛不看，至少兩岸都為了人民的福祉做出了一絲幫助，在當前兩岸關係不佳的情況下，還能夠有這樣的表現，代表兩岸仍有空機與機會重新連結。

然而，這第三次的包機任務，台灣方面宣稱並未經過兩岸協商，而是由民進黨政府直接指派原本的固定航班執行任務，這樣一來，卻要這些台人冒着舟車勞頓的風險赴滬；更不用說，民進黨政府對於大陸官方公布的疫情毫不信任，卻又要台灣民眾在大陸疫情好轉的「假象」下離鄂，按照民進黨政府的邏輯，不正是將這些台灣民眾推向可能染病的更高風險之中嗎？

361名台灣民眾從武漢搭乘包機，3月10日深夜抵達桃園國際機場。（中央社）

台行政院長蘇貞昌日前表示，「台商及眷屬都是台灣的同胞，很歡迎這些人回來」，但其話鋒一轉強調，這些人都有註記，所以一定要包機返台，「此舉不僅是保護他們的健康，也是保護機上其他人員的安全，返台後也一定要集中檢疫，以保護全台2,300萬人的安全」。

從安全的角度出發，減少交通移動的次數與時間，不是應該更能降低染病的可能性？台灣對這些滯鄂台人註記，從防疫的角度來看也可理解，然而民進黨政府目前提出的第三波包機事宜，卻刻意忽視了離鄂赴滬可能造成的風險；再者，既然註記這些台人，那為何不註記其它從歐美返台的台灣民眾？要就一視同仁，而不是刻意製造差異性、貼上標籤。

台行政院長蘇貞昌強調，即便武漢與湖北解禁，滯鄂台人仍需包機返台。（洪嘉徽／多維新聞）

其實，最簡單的方式，就是在武漢或湖北當地執行包機任務，就像前兩次一樣，大陸這次也表示已同意兩岸共同執飛，某種程度上，這也表現出兩岸的平等，如此進行台灣也較能掌握人員名單。但民進黨政府此次刻意強調未經兩岸協商的類包機，若堅持下去，這些滯鄂台人能否真的順利返台，或許仍存在許多變數。