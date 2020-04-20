遼寧艦再穿越第一島鏈　解碼中國航母「戰鬥編隊」構成

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，中國在全力防疫抗疫的同時，軍事領域的演習、活動並未中止。4月10日，中國海軍遼寧艦（001型）航母編隊共六艘艦船被發現通過宮古海峽，穿越第一島鏈駛向西太平洋，引發海峽兩岸高度關注。在美軍多個航母戰鬥群因為疫情終止戰備巡航之後，西太平洋突然進入「航母空窗期」，美國海軍在太平洋暫時無航母可用。遼寧艦航母編隊成為西太平洋上唯一一個航母作戰力量。

日本方面在4月10日偵監到遼寧艦航母戰鬥群，出現在宮古海道，朝向太平洋以南前進。（Facebook @ 防衛省統合幕僚監部 ）

根據日本防衛省公布的影像資料，除了航母遼寧艦（舷號16）之外，編隊內配有2艘054A型導彈護衛艦—棗莊艦（舷號542）、日照艦（舷號598），2艘052D型導彈驅逐艦—西寧艦（舷號117）、貴陽艦（舷號119），以及1艘901型綜合補給艦─呼倫湖艦（舷號965）。遼寧艦甲板上至少有4架軍機在活動，包括1架殲-15艦載機和3架直-18系列直升機。

據公開資訊，此次活動是遼寧艦自2012年底服役以來第四次穿越第一島鏈。2016年12月，遼寧艦航母編隊首次突破第一島鏈，赴西太平洋進行遠海訓練。彼時編隊包括遼寧艦、2艘052C型導彈驅逐艦、1艘052D型導彈驅逐艦、2艘054A型導彈護衛艦、1艘056A型導彈護衛艦、1艘903A型綜合補給艦。之後還有1艘051C型導彈驅逐艦加入。

2018年4月，遼寧艦航母編隊從西太平洋穿越第一島鏈北上，編隊成員包括1艘052D型導彈驅逐艦、1艘051C型導彈驅逐艦、3艘052C型導彈驅逐艦、2艘054A型導彈護衛艦，以及1艘901型綜合補給艦。

2019年6月，遼寧艦航母編隊第三次穿越第一島鏈，編隊艦艇包括2艘054A型導彈護衛艦、1艘052D型導彈驅逐艦、1艘052C型導彈驅逐艦，1艘901型綜合補給艦。

中國遼寧艦航母編隊近日穿行宮古海峽引發日本強烈不滿。圖為執行遠海訓練任務的中國殲-15艦載戰鬥機在遼寧艦着艦。（新華社）

遼寧艦編隊「獨霸」西太平洋

對於遼寧艦航母編隊最新的穿越活動，中國海軍新聞發言人高秀成表示，遼寧艦航母編隊經宮古海峽、巴士海峽，赴南海開展跨區機動訓練，是年度計劃內的例行安排，符合國際法和國際慣例。今後，中國海軍仍將常態組織類似演練活動，加快提升航母編隊體系的作戰能力。

值得注意的是，由於新冠肺炎疫情在美國軍隊內部擴散，導致戰備巡航暫停，截至上周二（4月14日），停靠關島的「羅斯福號」超級航母共有950名船員確診，其中1人死亡。此外，美軍「尼米茲號」、「列根號」、「卡爾．文森號」航母亦出現確診病例。至此，美國海軍在太平洋暫時無航母可用。這種窘境使得遼寧艦航母編隊成為當下西太平洋唯一可用的航母作戰力量。

作為威懾中國的急先鋒，儘管遭受疫情衝擊，但美國軍方起初並不情願讓「羅斯福號」航母中止戰備巡航，原因不外乎擔憂中國海軍會趁此機會「獨大」，威脅地區領導權，這也是已辭職的美國海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）此前下定決心解除「羅斯福號」艦長克羅澤（Brett Crozier）職務的一個重要因素。

正因為此，遼寧艦航母編隊出現在西太平洋後，西方輿論炒作其是「乘人之危」，利用美軍航母「趴窩」之機，加緊在西太平洋活動；為了對沖遼寧艦航母編隊的影響，美軍於上周二在關島基地大秀遠端奔襲打擊能力，出動至少12架軍機，包括5架B-52戰略轟炸機、6架KC-135加油機、一架RQ-4「全球鷹」高空長航時無人機，以證明美軍有能力維護印太地區的安全與穩定。

另外，作戰能力僅次於航母的美軍最新兩棲攻擊艦「美利堅號」，以及日本海上自衛隊導彈驅逐艦，上周一（4月13日）在中國東部海域進行聯合軍事演習。「美利堅號」最多可以搭載20架F-35B隱形戰機，其單艦作戰能力被認為要高於搭載24架殲-15艦載機的遼寧艦。與此同時，美軍多架偵察機頻繁抵近南海進行活動。

與此同時，遼寧艦航母編隊南下西太平洋，內地輿論出現「武統最佳時機論」，台灣軍隊則可謂「如臨大敵」，旋即派出駐扎蘇澳軍港的168艦隊所屬軍艦跟蹤監視。台灣軍方強調，對遼寧艦航母編隊行蹤全程掌握，並完成相關應對工作。話雖如此，台灣媒體多有擔憂，批評內地在疫情期間「搞事」。至於日本，除了作例行艦機監視，防衛大臣河野太郎稱中國相關活動是「極其缺德的」。

由於新冠肺炎疫情在美國軍隊內部擴散，導致戰備巡航暫停，截至上周二（4月14日），停靠關島的「羅斯福號」超級航母共有950名船員確診，其中1人死亡。（資料圖片）

六艦組成戰鬥群組初具規模

儘管台灣憂心被攻擊，美日不滿遭「奪權」，但現實是遼寧艦仍在進行編隊磨合，也即中國海軍所說的「加快提升航母編隊體系作戰能力」，尚無任何成熟可靠的作戰能力。不過，縱觀遼寧艦航母編隊前後四次穿越第一島鏈，中國逐漸摸索出符合自身實力的標準航母戰鬥群配置。

作為全球擁有航母最多且使用經驗最為豐富的國家，美國早在數十年前就已確定標準的航母戰鬥群配置，即航母、巡洋艦、驅逐艦、核潛艇、補給艦，功能涵蓋防空反導、反艦、反潛、水下作戰、補給。

細看遼寧艦航母編隊四次穿越第一島鏈的配置，最近兩次均為1艘航母配搭2艘導彈驅逐艦、2艘導彈護衛艦、1艘綜合補給艦，可以看出，隨着新型作戰艦艇的不斷加入，遼寧艦航母編隊的配置趨於穩定，接近美軍航母戰鬥群的經典配置。

遼寧艦航母編隊較欠缺的是核潛艇，至今仍未配備的具體原因不明，但有聲音指，核潛艇只是在水下航行，未公開示人。中國海軍曾在南海閱兵和青島閱兵中以094型戰略核潛艇、093型攻擊核潛艇在編隊中打頭陣。

按照不同艦船的功能，在遼寧艦航母編隊中，作為艦載機平台的遼寧艦能夠搭載36架各型艦載機（24架殲-15和12架各型直升機），提供空中支援及遠端打擊能力；護衛航母的導彈驅護艦為編隊提供最為核心的防空反導能力外，還兼顧反艦、反潛、對陸攻擊作戰；補給艦提供艦隊補給能力；核潛艇則專攻水下作戰，亦兼反艦、對陸攻擊。

過去數十年，美軍的經典航母戰鬥群配置並非一成不變。在擴充航母規模後，美軍多次於不同的實戰應用中推出雙航母編隊、多航母編隊。雙航母編隊一般配置有2艘航母、4至6艘反潛驅護艦、7至8艘防空導彈驅逐艦/巡洋艦、2至4艘核潛艇，以及2至4艘補給艦。2017年，美軍便曾派雙航母編隊赴西太平洋威懾朝鮮。

美軍多航母編隊則配置3艘或以上航母，伴以12艘以上反潛驅護艦、9艘以上防空導彈巡洋艦或驅逐艦、5艘以上核潛艇、3艘以上補給艦。在1991年的波斯灣戰爭及2003年的伊拉克戰爭中，美軍分別派遣至少6艘航母參與作戰。

+ 6 + 5 + 4

向國產多航母時代邁進

隨着2019年12月17日第二艘航母、即首艘國產航母山東艦（002型）加入海軍，中國正式進入雙航母時代，這也奠定了中國未來有能力組建雙航母編隊的基礎。加上上海江南造船廠正在建造的003型航母，以及消息披露的004型核動力航母，中國亦有打造多航母編隊的實力。目前，山東艦仍處於單艦訓練中，尚未以編隊公開。

在中國持續推進航母戰鬥群建設之際，美國航母編隊的配置卻出現「偏航」，原因在於蘇聯解體後，美國海軍戰略由遠洋決戰轉變為由海向陸作戰，主要任務是應對局部衝突、保護航道、實施對陸打擊和登陸作戰，因而順勢推出「航母打擊群」（CSG）概念，並進行具體部署，基本配置為1艘航母、1艘巡洋艦、1至2艘驅逐艦、1艘補給艦。目前美軍共設有9支「航母打擊群」。

然而，隨着中國持續崛起及軍事實力的擴張，美國逐漸調整國家軍事戰略，於2018年在《國防戰略報告》中再次提出「大國競爭」戰略，並指「將應對來自中國和俄羅斯的長期戰略競爭列為美國優先事項」。因此，分析多認為美國海軍很可能再次調整航母編隊的配置，以重新適應未來的遠洋作戰需要。

遼寧艦航母編隊目前仍處於訓練性質，但其定位是一艘真正的作戰航母。一旦形成作戰能力，該編隊將擔負起保護海上經濟、能源、貿易命脈，展示武力滿足國家利益需要等。具體到當下緊張的台海局勢，未來一旦劍拔弩張，遼寧艦航母編隊很可能與075型兩棲攻擊艦等兩棲登陸力量組成航母特混艦隊，在台灣以東外海實施登陸作戰。

上文刊登於第210期《香港01》周報（2020年4月20日）《遼寧艦再穿越第一島鏈 解碼中國航母「戰鬥編隊」構成》。

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