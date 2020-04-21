【新冠肺炎】防疫不力？過度防疫？　北京廣州再現焦慮情緒

內地網上最近出現了個怪現象，一邊是官民一致為中國讚好，認為全國上下都已經克服疫情，生活重回日常軌道，另一邊是黑龍江、廣東和北京病例增加，致使部份國民在網上緊張地鞭策建言，當中也確實有不少合理呼籲，例如政府須落實追蹤入境者隔離情況，做好檢測工作，以及中外入境人士須遵守防疫措施。

黑龍江政府譽多於毀

三個地方成為新聞焦點，正反評價不一，而質疑之聲的側重點各有不同，某程度上反映「疫情防控常態化」之下，民心輿情依然繃緊。

北京市近日開始放寬入京14天隔離令。（資料圖片）

以黑龍江為例，由於境外輸入病例雙位數增長，累計超過數百宗，綏芬河和哈爾濱早前已採取「封閉式管理」，詳細公布病患活動軌跡和院內感染情況，追究官員責任。有網民稱許此等措施迅速而透明，同時有不少人指黑龍江經濟和醫療處境艱難，經不起新一輪封鎖，認為本國國民最好不要回來。

「武漢第二」、「湖北第二」間中見諸於新聞留言欄，黑龍江的地方政府已算是譽多於毀，相比之下廣州幾乎是頂著一片罵聲。早在3月中旬，官方數據顯示境外輸入病例增多，北京和上海兩大一線城市相繼採取14天入境隔離限制，甚至強制檢測，但廣州和深圳等了一段時間才加以仿效，被指責為延誤決策。

官方病例分類五花八門

在之後1個多月，非洲僑民問題成為輿情爆發點，先是針對一宗僑民患者襲擊醫護的刑事案件，後來又擴大至批評廣州市政府放任僑民區不管，任由外國人違反防疫措施，違法居留。前線幹部繼而「加強執法」，加上民間具爭議地「自發行動」，引起中國對非洲外交的公關危機，但又無助廣州市政府擺脫輿論圍攻。

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「境外輸入」、「境外關聯」、「湖北輸入」、「無症狀」、「檢測陽性」，內地不少地方都用上五花八門的分類，「本地確診」永遠在極少數，黑龍江亦受類似批評，但廣州卻被挑出來作眾矢之的，以至市政府為求安撫民心，安排逾4千名外籍僑民接受檢測，也被質疑為何不把逾百宗「檢測陽性」病例計入本地確診。

在新聞留言上，群起而攻廣州當局的不在少數，他們不相信政府公布的僑民數字，指責政府玩弄病例分類的語言藝術，直斥政府瞞報漏報是重蹈武漢覆轍。其實按官方數字，在人口超過1億的廣東省，過去14天累計病例連60宗都不到，大部份是「境外」性質，而不包括在內的「無症狀病例」日均新增僅為單位數。

14天入京隔離令為人垢病

正當廣州被指為防疫不力，北京卻被認為是過度防疫，例如入京、入小區、在小區裝修搬屋就細分多重管控，對本地和外來人口都不是易事。

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講到最引人注目的是，由2月持續至今，北京的14天隔離令不分境內外人士，也不按來源地的風險評級調整，導致擾民之餘更切切實實妨害生計。群情洶湧下，時至近日市政府終於解除湖北人士入京限制，並重申跟進京津冀健康碼對接，容讓來往三地的大批國民免除14天隔離。

夾在防疫和復工兩難，加之以經濟前景不明朗，國民難免會對各種偏差較大反應。其實要淪為「武漢第二」需要兩大條件，一是官方不當一回事也不准他人當一回事，二是民眾毫無防範意識，如今不見得兩者在內地重現，至於復工進度緩慢也許與過度防疫無關，反而是中外大環境所致，但這已是牽涉更宏觀的層面了。