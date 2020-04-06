【新冠肺炎】北京市被指「一刀切懶政」　首都居民為何有怨氣？

4月2日，官媒《環球時報》總編胡錫進在微博上載片段，顯示北京三環國貿橋早上交通狀況，回復往常擁擠，他就此認為：「在經歷了災難之後，中國在復蘇，北京在復蘇。疫情好轉是最大的經濟刺激。」

4月5日，北京市委宣傳部副部長徐和建稱，有鑒於全球疫情不斷加速蔓延：「（北京）很有可能較長時期處於疫情防控狀態，要適應疫情防控常態化，要繼續外防輸入、內防反彈，嚴防死守、精準防治。」

14天返京隔離令執行近2個月

對比中央的兩條腿走路方針，胡錫進講出「有序復工復產」一面，徐和建則點明「嚴防疫情反彈」一面，從文件上來說兩者沒有衝突。可是白紙黑字歸白紙黑字，現實是北京城內外可能有大批居民夾在了中間，於強力政策下進退不得。

為了配合疫情防控，北京故宮博物院已閉館70多日，並於4月5日起一連兩日舉行直播，由專家帶領觀眾「遊覽」故宮。（資料圖片）

北京早在2月10日開始復工，市政府一直十分謹慎，先是於2月14日公布「隔離令」，規定所有「返京人員」回京後，須居家或集中觀察14天。到了海外疫情大爆發，市政府進而於3月16日凌晨起，規定所有境外進京旅客一律要隔離14天，且費用自付。

在北上深廣一線城市中，首都可說是開防疫風氣之先，搶先推出強力防疫政策，原先獲得內地網民一致好評。不過到了近日，當徐和建提出「疫情防控常態化」，輿情卻似乎有微妙變化，不乏網民批評市政府推行「一刀切懶政」，輕則造成生活諸多不便，重則影響居民生計。

在徐和建發言之前14天內，北京的新增確診病例為73宗，72宗為境外輸入，只有1宗為境外輸入關聯病例，與內地整體疫情緩和的趨勢一致。實則如應用國家衛健委的風險評級建議，全市歸入低風險亦合乎標準，但實情是市政府愈防愈嚴，重申境內外入京隔離令之餘，復工安排亦似乎走兩步退一步。

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「各種貸款信用卡每月都得還」

3月16日，市政府宣布速遞和外賣「可進小區無接觸配送」，但到了4月初仍見到有網民投訴，配送服務進不了所在小區。生活不便大概仍是小事，而對數以百萬計的外來人口而言，問題卻不單是進出首都很麻煩而已，其中浮現實實在在的生計威脅。

市政府於3月31日透露，部份小區為被隔離者「提供物品代購、垃圾清運、收送快遞等服務」，意思是官方照料妥當，但細味之下則反映「返京人員」一概要自費隔離，有個別網民更投訴：「沒地方隔離回不去京，有班上不了，生活壓力還都在那擺著，各種貸款信用卡每月都得還。」

就隔離外來人口，官方一向保留居家隔離選項，從未保證集中安排以方便其返京；就市內部份經濟活動，官方亦維持嚴厲禁令。名義上復工了2個月，市內裝修業卻投訴無法開工，影響準備交收的買家賣家，導致部份居民要為租屋額外支出，更波及業界人士生計，包括房地產交投生意。

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防疫嚴厲但「畢竟北京是首都」

政策文件和實際執行有落差，確實是官場常態和常識，但以北京之舉足輕重，部份現象難免不令人側目。

3月1日，市政府公布推行京津冀健康碼互認，旨在方便往來頻繁的三地居民進出首都，事隔一個月，這項政策卻似已不了了之。3月19日，總理李克強召開中央防疫領導小組會議，會上指明低風險地區之間「不得再設置障礙」，「不對人員採取隔離措施」，而北京於此再次成為例外，毫不放鬆返京隔離令。

🔑🔑北京市稱「疫情防控常態化」，正反雙方各有意見。🔑🔑

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地方政府各自打自己的算盤，這並非北京獨有的現象，但是「首都例外論」的確深植官民心中，例如官方擬定風險評級建議，就表明不適用於北京。或者正因如此，即使北京一如其地他方，本地病例依然保持「清零」，防疫級別卻居高不下，也鮮有人點出箇中反差，質疑官方是否另有一套數據「暗帳」。

實則就北京的防疫手法，就有為數不少網民表示理解：「北京一直不封城不封小區。盡全力保證居民自由正常生活，經濟，疫情也一直可控。也可以了。畢竟北京是首都。很多措施的影響要考慮！」更有人直言：「搞笑呢，北京的事什麼時候輪到北京政府說了算了，太無知了，沒出過村兒吧？」