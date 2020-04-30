【新冠肺炎】北京「解封」非疫情告終　5月兩會不是「勝利大會」

COVID-19新型冠狀病毒疫情爆發以來，內地民間不時開玩笑說，等到全國人大和政協兩會召開，就代表情況確實已穩定下來，達官貴人都放心到北京聚首一堂，不怕大規模傳染的風險。

往年兩會於3於初舉行，但由於受疫情影響，今年需延期至5月底，而在官方日子於4月28日公布之後，北京也隨即宣布調低防疫警戒級別，放寬各種管控措施，包括入京人士如來自低風險地區，毋須再強制隔離14天。

嚴厲防控被批「一刀切懶政」

北京自2月初起已實施「限鄂令」，禁止來自湖北的人士進入，不久後又推行「入京隔離令」，不分本籍或外籍，一律必須先居家或集中隔離14天，方可出門活動工作。時至3月中旬，有鑒於海外疫情大爆發，14天隔離令亦進而涵蓋所有入境人士，並且強制作病毒檢測。

北京故宮閉館期間，不少市民在故宮午門外活動，有人打羽毛球。（中新社）

作為首都的北京地位特殊，不適用於國家衛健委所頒布全國風險評級指引，所以即使自3月起本地疫情幾乎已經絕跡，管控措施依然毫不放鬆，一度被批評為「一刀切懶政」。尤其是京津冀三地來往頻繁，日常人口流動動輒以萬計，14天隔離令在跨地通勤人士眼中，可說是強人所難。

首都內管控亦非常嚴厲，官方直到4月29日才表明，速遞、外賣、家政服務以及房屋中介等從業者若持有「健康寶」綠碼，登記後便可以進入小區，不過影院、卡拉OK、棋牌室等娛樂設施維持暫不開放。另外北京雖大幅放寬隔離令，但境外入京者、湖北人士及高中風險地區人士則仍需強制隔離14天。

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在此形勢下，中共領導人開始講防疫工作已「取得重大戰略成果」，事實上舉行兩會亦有宣示疫情受控的意味，但黨政機關看來都無意把兩會營造成所謂「勝利大會」。大概是有見於國內仍有零星新病例，內外防控未完全解除，同時經濟問題將會是嚴峻挑戰。

網文談北漂：「從一月份以來就入不敷出」

單講北京的第一季經濟表現，地區生產總值與去年同期相比，就下降了6.6%，網上則於4月初流傳文章，題為〈潰敗北漂青年們正在閒魚拋售所有家當〉，內容提到：

「因為疫情導致裁員、收入降低，從一月份以來就入不敷出，可是房租照樣得交、花唄照樣得還，沒有充裕的生活收入，卻負擔了高昂的生活成本，他們只好決定離開。」

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控制住疫情是上半場，重啟經濟是下半場，北京至少在五一長假有個好兆頭：就在29日放寬隔離令當日，於消息發布的半小時內，從北京出發的機票預訂量計就較上一時段暴增高達15倍。與此同時，由於京津冀地區已實施健康碼互認，來往三地的高鐵預訂量應聲上漲，多個高鐵線路的車票迅速售罄。

至於首都以外，特別是做外貿生意的地方，於海外疫情大爆發下可能要過更艱難的日子，《南華早報》早前便報道，許多湖北民工到廣東復工後收入大減或生意盡失，被迫要回鄂再作打算。因此5月底的兩會與其說是慶功，不如說是在憂患裡共商國是，以期國家在中外經濟不明朗下，於抗疫路程上搶先恢復元氣。