新冠肺炎｜吉林舒蘭市爆聚集性疫情　省委書記：教訓慘痛暴露漏洞

5月9日吉林省舒蘭市新增11宗本地新冠肺炎確診病例，10日舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險，引起關注。 10日上午，吉林省疫情防控工作視頻調度會議召開，省委書記、省疫情防控工作領導小組組長巴音朝魯表示，要深刻汲取舒蘭市聚集性疫情的教訓，迅速採取嚴格有效措施，全力以赴穩定疫情局勢，堅決阻止疫情蔓延擴散。

5月10日，吉林省疫情防控工作視頻調度會議召開。（吉林廣播電視台）

巴音朝魯表示，這次舒蘭市發生的聚集性疫情，給人民群眾生命安全和身體健康造成嚴重威脅，教訓十分慘痛，暴露出在常態化疫情防控方面還存在短板漏洞。巴音朝魯又強調，目前，舒蘭市的疫情形勢非常嚴峻，必須按照高風險等級防控要求，迅速進入戰時狀態。

巴音朝魯強調，要舉全省之力，集中全省資源，紮實做好舒蘭市防疫工作保障。要支持舒蘭市設立隔離場所，統籌賓館、體育館、醫院等資源，加大改造力度，確保隔離人員能夠及時得到妥善安排；支持提高收治能力，盡快對相關醫療機構實施改造，確保做到應收盡收、應治盡治；支持充實醫療隊伍，從全省調配強有力醫護人員組織醫療預備隊。

巴音朝魯表示，要強化追責問責，對疫情防控中不擔當不作為不落實、造成不良影響或嚴重後果的單位和個人要嚴肅查處。

舒蘭市自10日起所有巴士停運，所有的士亦不准出城營運，恢復時間另行通知。（微博）

吉林省委副書記、省長、省疫情防控工作領導小組組長景俊海則表示，要把「六個閉環」等常態化防控措施落實落細落好落到位。要多層次全面隔離，邊隔離、邊流調、邊排除、邊檢測、邊確診、邊治療，確保沒有遺漏。

據吉林省衛健委10日報告，9日0至24時舒蘭市（舒蘭市隸屬於吉林市）新增本地確診病例11例。現有本地確診病例的密切接觸者254人，均在指定地點進行隔離醫學觀察。按照國家新冠肺炎疫情分區分級標準，將舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險。

根據報告，11例新增確診病例中，包括8日吉林省通報的舒蘭市確診病例的丈夫、大姐、二姐、三姐、三姐夫，還包括另外2位該確診病例的密切接觸者，以及該確診病例丈夫的3位密切接觸者等。

舒蘭市昨天（9日）發布嚴格管控通告：小區、鄉村封閉管理，同時暫時關停所有公共服務及娛樂場所。

（吉林廣播電視台）