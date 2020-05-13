中國核戰略專家批胡錫進：炒作核武器數量　有百害而無一利

5月8日，以美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館21周年之際，中共鷹派媒體環球時報社總編輯胡錫進倡議，中國需要在較短的時間裏將核彈頭數量擴大到1,000枚，包括至少要有100枚東風-41型洲際戰略導彈，以「抑制美國的戰略野心和對華衝動」。

「我聽到有專家說，核武器夠用就行了。我覺得他們像孩童一樣天真。」胡錫進說，有人會因為這篇文章罵他是戰爭狂，但他們應該去這樣罵那些公開與中國為敵的美國政客。他永遠希望中美友好相處，「但國家間的和平共處不是求來的，需要戰略工具來塑造。」

中共官媒環球時報社總編胡錫進。（視覺中國）

他最後說，中國面臨着與越來越不理性的美國進行艱難的互動，對方只相信實力。胡錫進經常發表一些鼓吹極端民族主義的評論，他的「千枚核彈論」一出，立刻獲得不少中國網民的支持，但也引來不少批評。

5月11日，中國核戰略專家、火箭軍參謀部退休研究員楊承軍撰文表示，炒作核武器數量對中國國家安全有百害而無一利。即使按照胡錫進提出的數字增加核彈頭，也不能對美國構成新的威懾，只會激起美國對中國的高度警覺、為「中國威脅論」提供新的依據，同時會使中國陷入核軍備競賽陷阱。

中國核戰略專家、火箭軍參謀部退休研究員楊承軍。（深圳灣論壇）

另外，炒作核武器數量還會激起中國的鄰國不安，將鄰國推向美國尋求核保護；會激起中國國內民眾和網民對國家、對軍隊的不滿；更會造成國家經濟的失衡，對更需要投資的脱貧、住房、醫療、上學、養老等領域的熱點問題則無力解決。

楊承軍說，對於中國核武器發展的規劃計劃，「有專門的院士、專家始終都進行着極端嚴格細緻縝密的跟蹤、研究、論證和計算，對此黨中央和中央軍委也都有計劃地進行着部署和決策」，完全不需要無關人員干預。中國的的核戰略是「精幹有效」，多年來國內外一直有人喧囂和質疑中國的核政策、核戰略，對此經過多次論證，「黨中央、中央軍委明確：中國的核國策不會改變！」

胡錫進的「千枚核彈論」違反了中國防禦性國防政策。2019年7月，中國政府發表的《新時代的中國國防》白皮書明確宣布：「中國始終奉行在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器、無條件不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器的核政策，主張最終全面禁止和徹底銷燬核武器，不會與任何國家進行核軍備競賽，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。」

1999年5月12日，遭北京青年學生抗議活動破壞的美國駐華大使館下半旗，悼念在北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件中遇難的人員。（法新社）

胡錫進於1993年至1996年任人民日報社駐南斯拉夫記者，這恐怕是他選擇中國大使館被炸紀念日倡議中國核擴軍的原因。2019年5月8日，中國駐南大使館被炸20周年之際，胡錫進發表文章自曝，他是中國國內第一個知道中國大使館被炸消息的人。原來，那天清早，胡錫進的好朋友，接替他任人民日報社駐南斯拉夫記者的呂巖松給他打電話吿知這一消息，胡錫進隨即給另一位好朋友，時任外交部南斯拉夫處處長李滿長打電話，然後，「幾分鐘之內整個國家的機器運轉了起來，當時連CNN、BBC這樣的西方大媒體都還沒有報道。」

大使館被炸，導致中國三名新聞記者（新華社貝爾格萊德分社記者邵雲環和光明日報社駐南斯拉夫記者許杏虎、朱穎）以身殉職，從使館跑出的呂巖松唯一倖存。

2005年7月，解放軍國防大學防務學院院長朱成虎少將曾公開宣稱要利用核武器對付美國。當時，朱成虎在一場由中國外交部主辦的官式簡報會中，對外國記者表示，如果中美兩國因台灣問題發生軍事衝突，「中國別無選擇，只能動用核武。」「中國人已做好西安以東城市全數遭到摧毀的準備」，朱成虎說：「當然，美國也必須做好準備，美國西岸一百多個或二百多個、甚至更多的城市可能被中國摧毀」。