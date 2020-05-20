任內處死三名省部級以上貪官　江澤民開先例

面對腐敗問題，中共歷任領導人都從未掉以輕心。毛澤東曾經拒絕求情，毫不手軟地處死多名貪官。而江澤民則開創了處死省部級、副國級貪官的先例，並保持着在中共最高領導人任內處死三名省部級以上貪官的紀錄。

中共開國領袖毛澤東曾經鐵面無私地處死多名貪官。其中最出名的是劉青山、張子善。劉青山、張子善案是1951年三反運動（反貪污、反浪費、反官僚主義）後揭露出來的第一大案。案發時，劉、張兩人分別擔任中共石家莊市委副書記和天津地委書記。他們總共貪污171億元（舊幣）。1952年2月10日被槍斃。

在公審劉、張前，他們二人的老領導、時任中共天津市委書記黃敬找中共中央華北局第一書記薄一波求情：「劉、張錯誤嚴重，罪有應得，當判重刑。但考慮到他們在戰爭年代出生入死，有過功勞，在幹部中影響較大，是否可以同毛主席說說，不要槍斃，給他們一個改造的機會。」薄一波說：「中央已經決定了，恐怕不宜再提了。」在黃敬的一再堅持下，薄一波如實向毛澤東轉達了他的請求。

聽了薄一波轉述的意見後，毛澤東對薄一波說了這樣幾句話：「正因為他們兩人的地位高，功勞大，影響大，所以才要下決心處決他們。只有處決他們，才可能挽救20個，200個，2000個，20000個犯有各種不同程度錯誤的幹部。」

對此，薄一波在《若干重大決策與事件的回顧》一書中寫道：「由此可見毛主席在處理這個問題時所下的決心和所做的深思熟慮，他當時的心思完全傾注在如何維護黨的事業上面，如何更好地挽救犯錯誤幹部的多數上面，如何更有效地防止幹部隊伍的腐化上面。嚴懲劉青山、張子善的決定的果斷作出，實際上是再一次用行動向全社會表明，我們黨決不會做李自成！絕不會放任腐敗現象滋長下去！」

雖然已經辭世40多年，但中共開國領袖毛澤東的影響一直留在中國的政治話語中。（法新社）

三反運動期間，全國共查出貪污1000萬元（舊幣)以上的貪污犯10萬餘人，42人被判處死刑。影響最大的就是劉青山、張子善案，槍聲一響，舉國震驚。

中共黨史專家認為，處死劉、張二人，充分發揮了刑罰的懲罰、威懾與教育功能，在當時和以後很長一段時期，對保持中共幹部隊伍的廉潔都產生了重要影響。許多人都有這樣的共識，這兩個人頭，換來了中國官場至少20年的廉政。

改革開放初期，中共腐敗風氣開始抬頭，時任中共最高領導人鄧小平曾說：「1952年殺了兩個人，一個劉青山，一個張子善，起了很大的作用。現在只殺兩個起不了那麼大作用了，要多殺幾個，這才能真正表現我們的決心。」

鄧小平的接班人江澤民也曾提到劉青山、張子善案，並主張從嚴處罰貪官。2000年1月14日，江澤民在中紀委全體會議上指出：「對領導幹部中發生的違紀違法行為一定要嚴肅查處。要堅決改變失之於寬、失之於軟的現象。」

2005年2月，《他改變了中國：江澤民傳》一書在中國出版。（視覺中國）

「當年，我們黨果斷處理了劉青山、張子善案件，對黨員、幹部進城後注意反腐倡廉、拒腐防變起了很大的警戒作用。」江澤民說：「對敢於無視法紀、違法犯罪的幹部，必須用重典。不論是誰，不論職務多高，該受什麼處分就給什麼處分，該重判的堅決重判，決不手軟。否則，腐敗之風剎不住，也難以服眾。」

江澤民講話兩個月後，中共反腐便大開殺戒。2000年3月，江西省原副省長胡長清被執行死刑，這是中共建政以來第一次處死省部級貪官。同年9月，全國人大原副委員長成克傑被執行死刑。這是中共建政以來第一次處死副國級貪官。

據美國作家庫恩（RobertLawrenceKuhn）著述的《江澤民傳》記載，在胡長清案的決策中，江澤民起了「關鍵作用」。中國國家通訊社新華社播發這條新聞時反映了江澤民的觀點：「只有判處死刑才能捍衛國法，平息民憤，重整黨紀，反腐倡廉」。而胡長清在中國兩會期間被處死，說明江澤民希望通過此案表明他嚴懲腐敗的決心。

成克傑案後，中共喉舌《人民日報》在頭版發表長達5,000多字的文章《黨內決不允許腐敗分子有藏身之地》稱，「成克傑受到嚴厲懲處，再次表明，不論是誰，不論他的職務多高，一經觸犯黨紀國法，我們黨絕不留情，絕不手軟。」而「黨內決不允許腐敗分子有藏身之地」這句話，出自江澤民所作的中共十五大報吿。

2004年2月，安徽省原副省長王懷忠被執行死刑。當時，江澤民仍擔任中央軍委主席。時至今日，江澤民仍保持着任內處死三名省部級及以上中共貪官的紀錄。