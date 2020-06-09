再提肅清趙正永流毒　陝西省委書記：深刻汲取秦嶺別墅案教訓

原中共陝西省委書記趙正永受賄案一審已開庭，因贓款數額之巨受到廣泛關注。 6月8日，在陝西省委常委的民主生活會上，陝西省委常委班子再提要肅清趙正永流毒和惡劣影響。

據《陝西日報》報道，6月8日，陝西省委常委班子舉行趙正永嚴重違紀違法案以案促改專題民主生活會集中學習。

陝西省委書記胡和平在講話中指出，肅清趙正永流毒和惡劣影響、開展以案促改工作是推進全面從嚴治黨、營造風清氣正政治生態的重要舉措，是堅決克服形式主義官僚主義、轉作風改作風的具體行動。

陝西省委書記胡和平。（網絡圖片）

胡和平提到，要深刻汲取秦嶺北麓西安境內違建別墅問題沉痛教訓，把對黨絕對忠誠作為基本政治修養。他還提出要「遠離各種『小圈子』、『關係網』，嚴密防範『圍獵』行為，注重家庭家教家風，嚴防『裙帶腐敗』、『衙內腐敗』。」

同時，胡和平強調，要持續正風肅紀反腐，以趙正永為反面鏡鑑，結合魏民洲、馮新柱、錢引安、陳國強等嚴重違紀違法案件，開展反腐倡廉警示教育，健全權力配置和運行制約機制，構建一體推進不敢腐、不能腐、不想腐體制機制，「營造風清氣正的政治生態」。

此前，5月11日，天津市第一中級人民法院一審公開開庭審理了趙正永受賄一案。根據指控，2003年至2018年，趙正永利用職務上的便利，非法收受財物共計折合人民幣7.17億餘元人民幣。其中2.91億餘元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。