中印衝突｜印軍放鬆開槍限制　中國學者：僅強硬姿態不會輕易開槍

中印軍隊6月15日晚在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生暴力衝突，印度軍方據報已改變實際控制線上的交戰規則，獲准在特殊情況下開槍。 不過有中國學者表示，這僅是印度擺出強硬姿態，印軍邊境開槍或發動小規模戰爭可能性都較小，未來更可能會經濟報復中國。

6月22日，中國社交平台微博用戶「灬黑禮服灬」發布了一則長達5分鐘的關於中印兩軍發生衝突的新影片，但具體時間未知。（點圖放大）

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據早前《印度斯坦時報》6月20日報道，印度總理莫迪（Narendra Modi）此前一天表示，印度軍隊邊境部隊的交戰規則已發生了重大變化，即該國實控線附近前線官兵將不再受到槍支使用的限制，而是在「處理局勢」之際，將擁有使用武器的「完全行動自由」，甚至有在「應對特殊情況」時，擁有使用一切可用資源的充分權力。

中國軍事專家王雲飛撰文表示，莫迪的講話無疑發出非常危險的信號，大大增加兩軍從肢體衝突上升為交火戰勢的可能。印度的最新政策改變，也可能迫使中國做出相應邊防政策調整。

衝突導致印度20人死亡（點圖放大）：

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新加坡媒體《聯合早報》23日報道，中國人民大學國際關係學院副教授成曉河接受採訪時則表示，莫迪給予印軍在邊境的自由處置權，是對軍方的傷亡有所交代，更多具象徵意義。他認為，印軍向解放軍開槍可能性較小，「這是一種強硬姿態，但授權了不一定會用。要用的話，風險太大，成本太高，後果不可控，所以印軍不會輕易開槍」。

成曉河分析，印軍一旦開槍將打破中印邊境上所有管控的規矩，「中印幾十年積累的信任措施、政治指導方針、各式各樣管控邊境的協議，就有可能全部付之東流」。若邊境失控，中印可能爆發邊境戰爭，造成雙輸局面；莫迪政府打不贏也可能會倒台。成曉河預測，印度更可能對華採取經濟報復，包括更明確禁止華為、中興進入印度5G市場，為難中國在印度現有的投資項目等。

西藏軍區某旅加大低温缺氧條件下的戰備訓練強度（點圖放大）：

此外，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進22日在微博發表評論稱，若印軍獲准開槍屬實，這嚴重違反中印兩國《關於在中印邊境實控線地區軍事領域建立信任措施的協定》。中印邊境地區雖然不時緊張，但兩國軍隊已經幾十年沒有相互開火。若印軍今後向中國軍人開槍，兩國邊境地區將完全變成另一面貌。

外交部：雙方採取必要措施推動事態降溫

中國外交部發言人趙立堅23日表示，22日中印兩國邊防部隊在邊境地區舉行了第二次軍長級會晤，這也是6月15日加勒萬河谷事件發生後的首次軍長級會晤。

趙立堅稱，此次會晤的舉行表明中印雙方希望通過對話磋商妥處分歧，管控事態，緩和局勢。會晤期間，雙方在第一次軍長級會晤共識的基礎上，就當前邊境管控中的突出問題，坦率深入地交換了意見，同意採取必要措施推動事態降溫。雙方還同意將保持對話，共同致力於促進邊境地區的和平與安寧。

（綜合報道）